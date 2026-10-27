شباب حریف خطرناکی برای استقلال است؛ مهاجمان صدر جدول را از تیم گرفتند!

علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بازی ضعیف مهاجمان استقلال گفت: باز هم مثل همیشه این یاسر آسانی بود که برای استقلال گلزنی کرد و مهاجمان همچنان به راحتی فرصت ها را از دست می‌دهند. بازی که آبی پوشان می‌توانستند از آن برنده خارج شوند بدلیل بی دقتی خط حمله استقلال با تساوی به پایان رسید تا استقلال به صدر جدول نرسد.

بختیاری زاده باید هرچه زودتر فکری به حال خط حمله تیمش کند. اگر مهاجمان با همین روال پیش بروند بطور حتم استقلال از فرصت سوزی آنها امتیازات زیادی را در بازی های آینده از دست خواهد داد و در نهایت باید با قهرمانی در لیگ برتر خداحافظی کند.



موسوی در خصوص دیدار هفته سوم استقلال در لیگ نخبگان برابر شباب الاهلی گفت: یک بازی فوق العاده حساس برای آبی پوشان که اگر می‌خواهند روند پیروزی های خود را ادامه داده و در بالای جدول بمانند باید این دیدار را با برد به پایان برسانند.



کارشناس فوتبال تاکید کرد: شباب با بازیکنان ایرانی خود نتایج خوبی گرفته و حالا بدنبال شکست استقلال است . آبی پوشان با خط دفاعی خوبی که دارند می‌توانند اجازه گلزنی به حریف را ندهند ولی مهاجمان استقلال هم باید دروازه را خوب ببینند و موقعیت ها را از دست ندهند. بطور حتم سهراب برنامه ویژه ای برای این دیدار دارد و امیدوارم بازیکنان نکات فنی را بخوبی اجرا کنند . مدافعان و دروازه بان بدون اشتباه باشند . خط هافبک میانه زمین را از آن خود کند و اجازه بازیسازی به حریف ندهد و در نهایت مهاجمان هم بتوانند از موقعیت های بدست آمده استفاده کنند تا استقلال با کسب سه امتیاز به تهران باز گردند.

وی با حمایت از سرمربی استقلال در خصوص ادبیاتی که او در کنفرانس های خبری استفاده می‌کند گفت: بختیاری زاده یک مدل جدبد از ادبیات را در کنفرانس های خبری بوجود آورده. با احترام صحبت می‌کند و به هیچ کس بی احترامی نمی‌کند. بسیار منطقی حتی در مورد انتقادهایی که از او و تیمش می‌شود پاسخ می‌دهد و در کمال احترام از رقبا به نیکی یاد می‌کند.

کارشناس فوتبال در ادامه گفت: در سال‌های گذشته کمتر سرمربی را بیاد می‌آوریم که در سخت تربن شرایط با آرامش و منطقی صحبت کند. سرمربی استقلال می‌تواند یک الگوی اخلاقی برای سرمربیانی باشد که تحمل شکست ندارند و از ادبیات بسیار بد استفاده می‌کنند.

کارشناس فوتبال با ابراز رضایت از عملکرد مدافعان استقلال در لیگ برتر و لیگ نخبگان گفت: وقتی یک تیم در ۱۱ بازی سه گل دریافت می‌کند نشان می‌دهد که به هماهنگی کامل رسیده و می‌توانند این روند مثبت را ادامه دهد تا آبی پوشان بتوانند در پایان فصل بهترین خط دفاع را بخود اختصاص دهند.