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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۰

فراخوان جذب روحانی برای عمره مفرده در خراسان شمالی آغاز شد

فراخوان جذب روحانی برای عمره مفرده در خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد- فراخوان جذب روحانی برای اعزام به عمره مفرده ویژه روحانیون متولد یا ساکن خراسان شمالی با شرایط سنی و تحصیلی مشخص آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان جذب روحانی برای اعزام به عمره مفرده در استان خراسان شمالی اعلام شده است و روحانیون واجد شرایط می‌توانند با ارائه مشخصات و مدارک موردنیاز، برای شرکت در این فراخوان اقدام کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، متقاضیان باید حداکثر ۴۵ سال سن داشته باشند و پایه دهم را در هر دو بخش کتبی و شفاهی به پایان رسانده باشند. همچنین قبولی در آزمون کتبی از دیگر شرایط لازم برای جذب در این فراخوان است.

این فراخوان ویژه روحانیون متولد یا ساکن استان خراسان شمالی بوده و اعزام افراد پذیرفته‌شده صرفاً از این استان انجام خواهد شد. بر همین اساس، هنگام ثبت‌نام از متقاضیان تعهد کتبی مبنی بر اعزام از خراسان شمالی دریافت می‌شود.

روحانیون واجد شرایط برای ثبت‌نام باید مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد، محل سکونت، مدرک تحصیلی و شماره تماس خود را به شماره ۰۹۱۵۵۱۹۱۸۴۱ ارسال کنند.

کد مطلب 6991128

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