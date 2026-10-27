آرش اخوان طبسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ۲۸۹ سرباز خراسان شمالی در ۶ ماه نخست امسال در دوره‌های مهارت‌آموزی اداره کل فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی شرکت کردند.

وی با تأکید بر اینکه این دوره‌ها به منظور اشتغال‌زایی و توانمندسازی سربازان نظام وظیفه انجام شد، ادامه داد: در راستای تحقق رسالت این اداره کل مبنی بر توانمندسازی جوانان، ۱۱۶ نفر از سربازان در کارگاه‌های مهارت‌آموزی مستقر در پادگان‌ها و ۱۷۳ نفر دیگر در کارگاه‌های محیط کار واقعی پادگان، تحت آموزش‌های مهارتی قرار گرفته‌اند.

اخوان افزود: بیش از ۴۴۴ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به سربازان وظیفه خراسان شمالی طی نیمه اول سال جاری ارائه شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی اظهار کرد: دوران سربازی فرصتی طلایی برای کسب مهارت‌های کاربردی است و بر اساس پایش‌های انجام شده، رشته‌های «جوشکاری»، «مکانیک و سرویس‌کار خودرو»، «کاربر ICDL»، «آرایش و پیرایش مردانه» و «کشاورزی» جزو پرمخاطب‌ترین و پرطرفدارترین دوره‌هایی بوده که با استقبال حداکثری سربازان مواجه شده است.

اخوان تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با تنوع‌بخشی به دوره‌ها و ارتقای کیفیت آموزش‌ها، به گونه‌ای عمل کنیم که سربازان عزیز پس از پایان دوران خدمت، با دستان پر از مهارت و اعتمادبه‌نفس بالا، دغدغه‌ای برای اشتغال و کارآفرینی نداشته باشند و به‌عنوان نیروهای متخصص به بدنه اقتصادی خراسان شمالی تزریق شوند.

وی با بیان اینکه ۲۸۹ سرباز وظیفه طی ۶ ماهه اول سال جاری در دوره‌های مهارتی شرکت کردند، اضافه کرد: پیرو اجرای طرح شهید باقری (مهتا) طی نیمسال اول ۱۴۰۵ آموزش مهارتی برای ۷۵۴ نفر اجرا شده است که از این تعداد ۲۲۶ نفر سربازان و مابقی جوانان خراسان شمالی بوده‌اند.