محمدجعفر عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای حل اختلاف استان در سه‌ماهه دوم سال جاری اظهار کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش، تقویت روحیه گذشت و اصلاح روابط اجتماعی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت معتمدان محلی می‌توان گام‌های مؤثری در این مسیر برداشت.

وی افزود: بررسی عملکرد حوزه‌های قضایی استان در این بازه زمانی نشان می‌دهد اعضای شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران، ریش‌سفیدان، بزرگان طوایف و دیگر افراد اثرگذار اجتماعی، نقش مهمی در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد زمینه مصالحه میان طرفین پرونده‌ها داشته‌اند.

نهبندان در صدر حوزه‌های قضایی استان

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تشریح نتایج این ارزیابی بیان کرد: حوزه قضایی نهبندان با ثبت نرخ ۹۹ درصدی مصالحه در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داد.

عبداللهی ادامه داد: پس از نهبندان، حوزه‌های قضایی بیرجند با ۷۰ درصد، فردوس با ۶۵ درصد، قاین با ۵۹ درصد و بخش سده با ۵۷ درصد مصالحه، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی افزود: در همین ارزیابی، نرخ مصالحه در حوزه قضایی دیهوک ۵۶ درصد، عشق‌آباد ۵۵ درصد، بشرویه ۵۲ درصد، طبس ۵۱ درصد، سرایان ۴۹ درصد، بخش نیمبلوک ۴۷ درصد، خوسف ۴۳ درصد، زیرکوه ۳۶ درصد، بخش درح ۳۴ درصد، درمیان ۲۸ درصد، بخش قهستان ۲۷ درصد و سربیشه ۲۳ درصد ثبت شده است.

نقش صلح و سازش در کاهش اختلافات اجتماعی

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت گسترش روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلافات تصریح کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش، علاوه بر کمک به حل‌وفصل اختلافات، در تقویت اعتماد اجتماعی، حفظ پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و جلوگیری از تداوم تنش میان افراد مؤثر است.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و مشارکت معتمدان و مصلحان محلی باید با جدیت دنبال شود، گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه حل اختلافات از طریق گفت‌وگو، تفاهم و گذشت را فراهم کند.

عبداللهی با قدردانی از تلاش قضات، کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران افتخاری، ریش‌سفیدان و بزرگان محلی خاطرنشان کرد: استمرار این روند به هم‌افزایی بیشتر مجموعه قضایی با ظرفیت‌های مردمی و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق در حوزه‌های مختلف قضایی نیاز دارد تا زمینه مصالحه در پرونده‌های بیشتری فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانیِ گذشت، مدارا و اصلاح ذات‌البین و استمرار تلاش‌های مجموعه شوراهای حل اختلاف، زمینه گسترش صلح و سازش در سراسر خراسان جنوبی بیش از پیش فراهم شود.