به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح سه‌شنبه در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به آموزه‌های اسلامی در زمینه صیانت از طبیعت اظهار کرد: مجموعه هستی با وجود تنوع گسترده، چرخه‌ای به‌هم‌پیوسته از حیات است و هر عنصر در جایگاه خود نقشی دارد که در استمرار نظام آفرینش مؤثر است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با انتقاد از رویکردهایی که منافع اقتصادی را بر حقوق انسان‌ها و سایر موجودات مقدم می‌دانند، افزود: هنگامی که هدف اصلی دستیابی به ثروت و سرمایه باشد، ممکن است حقوق اقشار ضعیف و حتی حق حیات سایر موجودات نیز نادیده گرفته شود.

وی افزود: درحالی‌که حفاظت از محیط زیست نیازمند احساس مسئولیت در برابر همه اجزای طبیعت است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه محیط زیست در آموزه‌های دینی بیان کرد: در نگاه اسلام، هر موجودی جایگاه ویژه‌ای دارد و نباید بدون دلیل و ضرورت به آن آسیب رساند.

عبادی تصریح کرد: حتی کشتن یک حشره نیز نباید بی‌دلیل انجام شود و تنها در مواردی که موجودی خطرآفرین است، دفع خطر با رعایت ضوابط مربوط ضرورت پیدا می‌کند.

وی با اشاره به سیره اولیای الهی در رعایت حقوق موجودات گفت: در نگاه دینی، کوچک‌ترین رفتارهای انسان نیز حساب و کتاب دارد و آموزه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) نشان می‌دهد که رعایت حقوق موجودات تا چه اندازه اهمیت دارد؛ چنان‌که در کلام حضرت، بر پرهیز از گرفتن ناحق پوست جویی از دهان مورچه تأکید شده است.

عبادی در ادامه با اشاره به اجرای طرح‌های لوله‌کشی آب قنات‌ها برای جلوگیری از هدررفت منابع آبی، اظهار کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب اقدامی ضروری است، اما نباید فراموش کنیم که در گذشته، جریان آب در مسیر طبیعی قنات‌ها امکان استفاده حیوانات و حشرات را نیز فراهم می‌کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی افزود: با انتقال آب به لوله‌ها، دسترسی بسیاری از موجودات به منابع آبی محدود می‌شود؛ بنابراین، در کنار اجرای طرح‌های آبیاری و مدیریت مصرف، باید راهکارهایی برای تأمین آب مورد نیاز حیوانات و حشرات پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به کاهش برخی گونه‌های جانوری و حشرات، تأکید کرد: در طراحی و اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی باید پیامدهای زیست‌محیطی مورد توجه قرار گیرد و مسئولان برای جلوگیری از آسیب به چرخه حیات، تدابیر لازم را در نظر بگیرند.

عبادی با بیان اینکه نظام آفرینش بر اساس حکمت و هدفمندی شکل گرفته است، گفت: انسان با وجود محدودیت دانش خود باید در برابر این نظام احساس مسئولیت کند؛ چراکه هر موجودی در جایگاه خود تأثیرگذار است و آسیب به بخشی از چرخه حیات می‌تواند پیامدهایی برای دیگر اجزای آن داشته باشد.