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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۳

قانون‌گذاری در تراز شرع؛ فقه چه نقشی در تدوین قوانین دارد؟

قانون‌گذاری در تراز شرع؛ فقه چه نقشی در تدوین قوانین دارد؟

نشست تخصصی «نقش موازین شرعی در قانون‌گذاری؛ تحلیل بنیادها و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در منظومه فکری امام خامنه‌ای» سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار، این نشست در چارچوب همایش ملی «قیام و قانون‌گرایی» و با هدف بررسی مبانی شرعی قانون‌گذاری و تحلیل بنیادها و سیاست‌های کلی آن در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای برگزار خواهد شد.

در این نشست، نسبت موازین شرعی با فرایند قانون‌گذاری و مبانی فکری حاکم بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اسماعیل آقابابایی‌بنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، محمدعلی فراهانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان و حجت‌الاسلام‌والمسلمین جواد اخلاقی، سخنرانان این نشست تخصصی هستند.

این برنامه روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۳۰ در قم، پردیسان، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه اول، اتاق جلسات پژوهشکده فقه و حقوق برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به حوزه‌های فقه، حقوق و قانون‌گذاری می‌توانند برای حضور مجازی در این نشست از طریق لینک https://bbb02.dte.ir/rooms/yax-o0o-uov-hck/join اقدام کنند. همچنین امکان ثبت‌نام برای حضور در نشست از طریق اسکن کد QR درج‌شده در پوستر برنامه فراهم شده است.

کد مطلب 6991136
سیده فاطمه سادات کیایی

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