به گزارش خبرنگار، این نشست در چارچوب همایش ملی «قیام و قانون‌گرایی» و با هدف بررسی مبانی شرعی قانون‌گذاری و تحلیل بنیادها و سیاست‌های کلی آن در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای برگزار خواهد شد.

در این نشست، نسبت موازین شرعی با فرایند قانون‌گذاری و مبانی فکری حاکم بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اسماعیل آقابابایی‌بنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، محمدعلی فراهانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان و حجت‌الاسلام‌والمسلمین جواد اخلاقی، سخنرانان این نشست تخصصی هستند.

این برنامه روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۳۰ در قم، پردیسان، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه اول، اتاق جلسات پژوهشکده فقه و حقوق برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به حوزه‌های فقه، حقوق و قانون‌گذاری می‌توانند برای حضور مجازی در این نشست از طریق لینک https://bbb02.dte.ir/rooms/yax-o0o-uov-hck/join اقدام کنند. همچنین امکان ثبت‌نام برای حضور در نشست از طریق اسکن کد QR درج‌شده در پوستر برنامه فراهم شده است.