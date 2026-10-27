خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در دنیایی که همواره با چالش‌های سریع و گسترده اجتماعی و فرهنگی مواجه است و در کشوری که آماج هجمه‌های سخت و نرم دشمنان و بدخواهان قرار دارد، پرورش فرزندان ایران‌دوست و عاشق وطن بسیار اهمیت دارد بلکه یک ضرورت و مسئولیت ملی است. کودکان و نوجوانان ما برای آنکه به کشورشان افتخار کنند و از بدو کودکی ایران‌دوست بار بیایند، ابتدا باید ایران را خوب بشناسند و آگاه باشند که در چه سرزمینی با چه تاریخ و جغرافیا و فرهنگی زیست می‌کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که نسل آینده‌ این مرز و بوم با هویت ایرانی اسلامی خود آشنا شوند و وفادار بمانند. باید کاری کنیم که فرزندانمان عشق به ایران را در قلب خود جاری و ساری کنند و در مسیر ساختن و آبادانی کشور بالنده شوند.

ایران‌دوستی نه در کلام و شعار و ابلاغیه بلکه در پرتو تربیت آگاهانه و مستمر در خانواده و مدرسه و دانشگاه شکل می‌گیرد و بر اساس همین ضرورت است که بنیاد ایران‌شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری اخیراً تفاهم‌نامه امیدبخشی را با آموزش و پرورش به امضا رسانده است که حرکتی نوین در راستای ارتقای آگاهی‌های فرهنگی دانش‌آموزان و تقویت ایران‌شناسی و ایران‌دوستی فرزندان این مرز و بوم خواهد بود. نظر به اهمیت این تفاهم‌نامه، گفتگویی را با رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری داشتیم که از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.

تقویت هویت بومی و ملی دانش‌آموزان چهارمحال و بختیاری

عباس قنبری عدیوی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت آشنایی نسل نوجوان و دانش‌آموزان با هویت بومی و ملی و اشاره به اینکه جریان‌سازی هویت ملی و تقویت همدلی و همبستگی در مدارس موضوعیت دارد، اظهار کرد: ما بی‌نیاز از آموزش‌ها و پژوهش‌های کاربردی نیستیم که در این راستا با توجه به گستره فعالیت‌های آموزش و پرورش در شهرها و روستاها و مناطق عشایری، تفاهم‌نامه‌ای میان بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان و این نهاد منعقد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با ذکر اینکه مفهوم ایرانشناسی و ایران‌دوستی باید در مدارس برای دانش‌آموزان و البته فرهنگیان باید بهتر از گذشته ترویج و نهادینه شود، ادامه داد: آموزش و پرورش در تمام مناطق استان پوشش تحصیلی دارد و لذا جا دارد برنامه‌های مشترک علمی و آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را برای تحقق شعار «هر معلم یک ایرانشناس» و «هر دانش‌آموز یک ایرانشناس» در مدارس شکل بدهیم.

ظرفیت‌های آموزش و پرورش برای تقویت ایران‌دوستی دانش‌آموزان

قنبری بیان کرد: نهاد آموزش و پرورش ظرفیت بسیار بالایی برای تقویت ایرانشناسی و ایران‌دوستی دارد و این نهاد علاوه بر اینکه عضوی از هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی است، با داشتن نیروهای مجرب، کتابخانه‌ها و زیرساخت‌های بسیار دیگر، نقش مهمی در تقویت هویت ملی و ایران‌شناسی و ایران‌دوستی فرزندان این مرز و بوم دارد. نسل جدید خاصه در شرایط کنونی باید بتواند ارتباط بهتری با فرهنگ، تاریخ و هنر، ادبیات و میراث فرهنگی کشورمان برقرار کند و برپایی هر نوع برنامه‌ای در راستای این هدف حقیقتاً موضوعیت دارد.

این نویسنده و پژوهشگر تصریح کرد: انجام هر نوع برنامه مشترک بنیاد ایران‌شناسی استان با آموزش و پرورش اعم از برپایی نشست‌ها، رونمایی کتاب‌ها و منابع جدید، معرفی و تکریم ایرانشناسان و محققان حوزه ایران‌شناسی با محوریت مدارس و دانش‌آموزان فرصت مناسبی را برای تحقق این اهداف والا فراهم خواهد کرد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری با اشاره به تفاهم‌نامه‌های بنیاد با نهادها و دستگاه‌های مختلف، افزود: تفاهم‌نامه‌های متعدد با مراکز آموزشی و فرهنگی استان از جمله دانشگاه شهرکرد، دانشگاه فرهنگیان، نهاد کتابخانه‌های عمومی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره‌کل امور عشایر استان داشتیم که بتوانیم برنامه‌های مشترک را در بزرگداشت مفاخر و بزرگان، معرفی تاریخ و فرهنگ بومی و ملی طراحی و اجرا کنیم.

قنبری در پاسخ به این پرسش که آیا منابع درسی منجر به تربیت نوجوانان ایران‌شناسی و ایران‌دوست می‌شود، اظهار کرد: کتاب‌های درسی طبیعتاً مزین به این مضامین‌اند اگرچه جا دارد در چاپ‌های بعدی این مفاهیم پررنگ‌تر از گذشته شود؛ برای تکمیل بحث می‌توان از منابع و مآخذ برای تدوین کتاب‌های درسی با مضامین بومی و محلی نیز بیشتر بهره جست. برپایی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای معلمان و تأکید بر انتقال مفاهیم ایران‌دوستی و ایران‌شناسی به دانش‌آموزان از دیگر اقداماتی است که تکمیل کننده مطالب درسی خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری و اصلاح کتاب‌های درسی و تقویت مفاهیم ایرانشناسی و ایران‌دوستی، تصریح کرد: استفاده هنرمندانه و زیبا نام ایران، پرچم مقدس کشورمان و یادکرد ایرانیانی که برای حفظ و حراست و نیز توسعه و پیشرفت ایران مجاهدت کردند اعم از دانشمندان و نام‌آوران محلی و ملی، شهدای والامقام و سایر بزرگان باید به نسل امروز معرفی شوند.

ظرفیت بنیاد ایران‌شناسی در تقویت هویت بومی و ملی دانش‌آموزان

قنبری با یادآوری اینکه ذیل این تفاهم‌نامه، بنیاد ایران‌شناسی بنا دارد مفاهیم و مضامین ناظر به ایرانشناسی را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد تا در مدارس و مراکز آموزشی تبیین شود، گفت: همچنین تلاش مشترکی خواهیم داشت تا در برنامه‌های صبحگاهی، نشست‌های دانش‌آموزی، نمایشگاه‌ها، عناوین برنامه‌ها و جشنواره‌ها، روزنامه دیواری مدرسه، کتابخانه‌ها و سایر بسترهای موجود، از نام فاخر ایران بیشتر استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه تأکید بر ایرانشناسی و ایران‌دوستی در مقابله با تلاش دشمنان که می‌خواهند نام ایران و ایرانی را محو یا کمرنگ کنند بسیار مهم است، افزود: ایران‌شناسی و ایران‌دوستی اگر کلیدواژه برنامه‌های مدرسه‌محور باشد، طبعاً نسل جدید را به سمت شناختن بیشتر ایرانشناسان و ایران‌دوستان سوق خواهد داد.

قنبری یادآور شد: اخیراً تلاش روبیو، وزیر خارجه آمریکا را در یونان مشاهده کردیم که با تحریف تاریخ، می‌خواست جنگ ایرانیان علیه امپراطوری یونان را وارونه جلوه دهد اما به این نکته نپرداخت که حمله ایرانیان در پاسخ به حمله یونانیان به ایران بود؛ این قسم تلاش‌ها از سوی دشمنان کم نیست.

این مدرس دانشگاه با اشاره به شهادت هموطنان‌مان در جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم، گفت: ایرانیان بسیاری در دوران دفاع مقدس و نیز جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان جان عزیز خود را برای حفظ و حراست از نام، کیان، باورها و اعتقادات و تمامیت ارضی کشورمان از دست دادند که نسل جدید باید با این فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند تا این مسیر را ادامه دهند و سفیران تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی باشند.

قنبری با تصریح اینکه این تفاهم‌نامه بنیاد ایران‌شناسی با آموزش و پرورش در راستای بسترسازی این اهداف والا و توسعه پژوهش‌های ایرانشناسی است، اضافه کرد: برپایی زنگ ایران‌شناسی یا ساعت ایرانشناسی در مدارس در دستور کار است که در این ساعت، نسل نوجوان ما با چهره‌ها و مفاخر و نیز مصادیق ایران‌دوستی آشنا می‌شوند و معتقدم این زنگ، هم در فضای حضوری و هم در فضای مجازی کمک بزرگی خواهد بود.

تولید محتوای حوزه ایران‌شناسی در فضای مجازی ویژه دانش‌آموزان

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر تولید محتوا و منابع جدید در حوزه ایران‌شناسی در فضای مجازی نیز تأکید و بیان کرد: جا دارد رویدادها، مسابقات و جشنواره‌های متنوع با محوریت ایرانشناسی و ایران‌دوستی، خوشنویسی، شعر، ادبیات و هنرهای مختلف به صورت حضوری و مجازی برای دانش‌آموزان برگزار کنیم تا نام ایران بیشتر از گذشته در بین دانش‌آموزان طنین‌انداز شود.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت بالغ بر ۲ هزار مدرسه و بالغ بر ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در استان، گفت: این تفاهم‌نامه برای اولین بار در کشور و استان اجرایی می‌شود و طبعاً با اجرای آن و گذر زمان، در آینده می‌توانیم با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند، این برنامه را اجرایی کنیم.