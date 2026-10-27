احتمال رگبار باران و رعدوبرق در هرمزگان از ساعات بعدازظهر

به گزارش خبرنگار مهر، سعیده خوارزمی صبح سه شنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارش در استان از ایستگاه بشاگرد با ۸.۳ میلی‌متر و پس از آن از بندرلنگه با ۲.۷ میلی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: تا ظهر امروز وضعیت جوی استان آرام و پایدار خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر افزایش ابر و ناپایداری‌های جوی و دریایی در مناطق مختلف هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان با اشاره به احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق، بیان کرد: این ناپایداری‌ها به صورت نقطه‌ای و همراه با افزایش لحظه‌ای سرعت باد در شهرستان‌های مختلف استان به ویژه مناطق مرکزی رخ خواهد داد.

خوارزمی، ادامه داد: در مناطقی که بارندگی رخ نمی‌دهد، احتمال بروز گرد و خاک موقتی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی همچنین از افزایش لحظه‌ای سرعت باد در مناطق دریایی استان خبر داد و بر لزوم توجه به شرایط جوی و دریایی پیش‌رو تأکید کرد.