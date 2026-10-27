محمدمهدی عزیزی، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با اشاره به اقدامات پنج ماه اخیر برای ساماندهی محورهای پرتراکم بساط‌گستری اظهار کرد: در این مدت با همکاری نیروی انتظامی، اقداماتی برای مدیریت محدوده‌های پرتراکم و بهبود شرایط تردد شهروندان و فعالیت کسبه انجام شده است.

وی با اشاره به محدوده تجریش گفت: بخش قابل‌توجهی از فعالیت بساط‌گستران در این محدوده ساماندهی شده و اکنون تا ساعت ۲۱، بساط‌گستری به شکل گذشته وجود ندارد. با این حال ممکن است تعداد محدودی از افراد محلی و قدیمی همچنان در این محدوده حضور داشته باشند که مدیریت فعالیت آنها با هماهنگی منطقه و با توجه به شرایط اجتماعی محدوده دنبال می‌شود.

عزیزی، محور شهرزاد و ۲۰ متری افسریه را از دیگر محدوده‌های هدف ساماندهی برشمرد و افزود: حضور پرتراکم وانت‌بارها در محور شهرزاد و گستردگی بساط‌گستری در ۲۰ متری افسریه، مشکلاتی برای تردد شهروندان ایجاد کرده بود که با اقدامات انجام‌شده، شرایط این محدوده‌ها نسبت به گذشته بهبود یافته است.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران همچنین با اشاره به مسیر بزرگراه هاشمی و راه‌های منتهی به بهشت زهرا(س) اظهار کرد: عرضه گل در حاشیه این مسیرها به‌ویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه علاوه بر تأثیر بر ترافیک، خطر تصادف و آسیب‌دیدگی گل‌فروشان به‌خصوص کودکان و افراد کم‌سن‌وسال را افزایش می‌داد. با اقدامات انجام‌شده، مدیریت این محدوده در ساعات پرتردد بهبود یافته است.

وی درباره چهارراه ولیعصر(عج) نیز گفت: ساماندهی این محدوده حدود یک هفته پیش از زمان این اظهارات آغاز شد و با پشتیبانی نیروی انتظامی، مدیریت فعالیت‌ها در ساعات اصلی روز تا ساعت ۱۷ در دستور کار قرار گرفت.

عزیزی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط معیشتی بساط‌گستران تصریح کرد: نباید همه افرادی را که در این محدوده‌ها فعالیت می‌کنند با یک نگاه ارزیابی کرد. در میان آنها افراد نیازمند، زنان و سالمندانی حضور دارند که برای تأمین هزینه‌های زندگی به این فعالیت‌ها وابسته‌اند. بنابراین باید میان افرادی که از خلأهای مدیریتی برای فعالیت‌های سازمان‌یافته و ایجاد شبکه‌های غیررسمی استفاده می‌کنند و کسانی که برای تأمین معاش خود به این کار روی آورده‌اند، تفاوت قائل شد.

وی افزود: سیاست مدیریت شهری باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ نظم شهری و حقوق عمومی، شرایط اقتصادی و معیشتی افراد نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با اشاره به محورهای نیازمند ساماندهی گفت: میدان هفت‌تیر، خیابان انقلاب و محدوده نازی‌آباد از جمله نقاطی هستند که به اقدامات جدی‌تری نیاز دارند. هماهنگی با نیروی انتظامی برای تأمین پشتیبانی موردنیاز این برنامه‌ها در حال انجام است و استمرار حضور نیروها در محدوده‌های هدف، برای دستیابی به نتایج پایدار ضرورت دارد.

عزیزی همچنین به محدوده اطراف پارک پردیسان اشاره کرد و گفت: این محدوده و برخی فضاهایی که به شکل شبه‌رستوران فعالیت می‌کردند، پیش‌تر از نقاط مسئله‌ساز بودند که اقداماتی برای مدیریت آنها انجام شده است. در کنار این موارد محورهای کوچک‌تر دیگری نیز متناسب با شرایط خود در برنامه ساماندهی قرار دارند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از این اقدامات، جمع‌آوری مقطعی بساط‌ها نیست بلکه باید نظم ایجادشده تثبیت شود و از بازگشت وضعیت گذشته جلوگیری شود به‌گونه‌ای که شهروندان بتوانند با آرامش و سهولت در معابر تردد کنند و فعالیت‌ها نیز در چارچوب ضوابط شهری انجام شود.