به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، امروز چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی و جمعی از معاونان معاونت علمی برگزار شد.

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد چارچوبی نظام‌مند و پایدار برای گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی، اجرایی و سیاست‌گذاری میان دو مجموعه منعقد شده است و توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان فناوری‌های نرم، علوم انسانی و اجتماعی و صنایع فرهنگی و خلاق را دنبال می‌کند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی و صنایع فرهنگی و خلاق تا پایان اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، تقویت حمایت از طرح‌ها و پژوهش‌های مسئله‌محور و توسعه سازوکارهای شناسایی و حمایت از نخبگان این حوزه‌ها، از محورهای اصلی همکاری طرفین خواهد بود.

توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی دستاوردهای علوم انسانی

یکی از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه، تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی برای افزایش کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و صنایع فرهنگی و خلاق است. بر این اساس، معاونت علمی در چارچوب مأموریت‌ها و مقررات مربوط، تقویت سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی، طراحی ابزارهای تأمین مالی متناسب با ماهیت کسب‌وکارهای این حوزه و تسهیل مسیر تبدیل دستاوردهای علمی به محصولات و خدمات قابل عرضه در بازار را پیگیری خواهد کرد.

توسعه سازوکارهای ثبت و تجاری‌سازی مالکیت فکری و دارایی‌های نامشهود در حوزه فناوری‌های نرم و علوم انسانی و اجتماعی نیز از دیگر زمینه‌های همکاری است. در این چارچوب، پیشنهاد اصلاحات لازم برای رفع موانع حقوقی، تسهیل دانش‌بنیان‌شدن فعالیت‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت اعتبار مالیاتی موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین، همکاری برای تسهیل ورود محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های نرم و علوم انسانی و اجتماعی به بازارهای ملی و بین‌المللی، توسعه الگوهای تبدیل پژوهش‌های کاربردی به محصول، خدمت و ارزش اقتصادی و تسریع فرایند ارزیابی و تأیید شاخص‌ها و فهرست خدمات و محصولات دانش‌بنیان این حوزه‌ها، در زمره تعهدات پیش‌بینی‌شده برای معاونت علمی قرار دارد.

پیوند تحول برنامه‌های آموزشی با نیازهای زیست‌بوم دانش‌بنیان

بر اساس این تفاهم‌نامه، شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی معاونت علمی، در تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها، شاخص‌ها و سرفصل‌های برنامه‌های درسی آموزش عالی مشارکت خواهد کرد.

برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار برنامه‌های درسی و رشته‌ها و گرایش‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر با توجه به نیازهای زیست‌بوم دانش‌بنیان، از دیگر محورهای همکاری دو مجموعه است. این همکاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط دنبال می‌شود و هدف آن، تقویت ارتباط میان ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی علوم انسانی و نیازهای حوزه فناوری‌های نرم و اقتصاد دانش‌بنیان است.

همچنین، همکاری در جهت افزایش ظرفیت ورود استعدادهای برتر به آموزش عالی در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر، با مشارکت بنیاد ملی نخبگان، در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور و توسعه اسناد ملی

تقویت حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر، از دیگر محورهای این همکاری است. بر همین اساس، دو مجموعه در تدوین سیاست‌ها، اولویت‌های پژوهشی و فراخوان‌های حمایتی بنیاد ملی علم ایران مشارکت خواهند کرد و ارتقای سازوکارهای حمایتی از طرح‌های پژوهشی این حوزه‌ها را پیگیری می‌کنند.

همکاری در تدوین و به‌روزرسانی اسناد ملی مرتبط با فناوری‌های نرم، نوآوری اجتماعی و صنایع فرهنگی و خلاق نیز در مفاد تفاهم‌نامه مورد توجه قرار گرفته است. تدوین «سند ملی نوآوری اجتماعی» و «سند ملی توسعه فرانچایز خلاق و دانش‌بنیان»، به‌روزرسانی «سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم» و ارتقای اساسنامه ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، از جمله موضوعات مشخص‌شده برای همکاری مشترک است.

برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای ترویجی برای آشنایی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر با ظرفیت‌ها و مصادیق فعالیت دانش‌بنیان و هدایت آنان به سمت ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از دیگر زمینه‌های همکاری پیش‌بینی‌شده است.

ایجاد نظام پایش و ارزیابی زیست‌بوم علوم انسانی نوآور

معاونت علمی در زمینه ایجاد نظام داده، پایش و ارزیابی زیست‌بوم فناوری‌های نرم، علوم انسانی و اجتماعی و صنایع فرهنگی و خلاق همکاری خواهد کرد. طراحی شاخص‌های ملی توسعه علوم انسانی و اجتماعی نوآور، شناسایی و پایش شرکت‌ها، محصولات، اشتغال تخصصی، مراکز نوآوری و سرمایه‌گذاری‌های این حوزه‌ها، از جمله اقداماتی است که در این چارچوب دنبال می‌شود.

تقویت سازوکارهای حمایتی بنیاد ملی نخبگان از استعدادهای برتر حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر و افزایش حمایت از طرح‌های مسئله‌محور این حوزه‌ها از طریق بنیاد ملی علم ایران نیز در زمره محورهای همکاری طرفین قرار دارد.

تفاهم‌نامه همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مجموع، چارچوبی برای توسعه همکاری‌های سیاستی، پژوهشی و اجرایی با هدف تقویت زیست‌بوم دانش‌بنیان علوم انسانی، گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق و افزایش ظرفیت تبدیل دستاوردهای علمی این حوزه‌ها به محصولات و خدمات ارزش‌آفرین فراهم می‌کند.