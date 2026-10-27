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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

اجرای طرح احداث دیوارهای حائل در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری

اجرای طرح احداث دیوارهای حائل در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-سرپرست اداره نگهداری ابنیه فنی راهداری چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح احداث دیوارهای حائل در محورهای مواصلاتی استان با اعتبار ۶ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امیدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات احداث دیوارهای حائل در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری با هدف تثبیت نقاط مستعد رانش، حفاظت از راه‌ها و ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای در حال اجراست.

وی با اشاره به اعتبار ۶ میلیارد تومانی این طرح افزود: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد در حال انجام است و با اجرای آن، زمینه کاهش خطرات ناشی از رانش زمین در نقاط آسیب‌پذیر محورهای استان، به‌ویژه در شرایط بارندگی، فراهم می‌شود.

سرپرست اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت نگهداری و ایمن‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای تصریح کرد: احداث دیوارهای حائل از اقدامات مؤثر برای پایدارسازی نقاط مستعد رانش و جلوگیری از آسیب به بدنه راه‌هاست و نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد و کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌ها دارد.

کد مطلب 6991152

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