اجرای طرح احداث دیوارهای حائل در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امیدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات احداث دیوارهای حائل در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری با هدف تثبیت نقاط مستعد رانش، حفاظت از راه‌ها و ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای در حال اجراست.

وی با اشاره به اعتبار ۶ میلیارد تومانی این طرح افزود: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد در حال انجام است و با اجرای آن، زمینه کاهش خطرات ناشی از رانش زمین در نقاط آسیب‌پذیر محورهای استان، به‌ویژه در شرایط بارندگی، فراهم می‌شود.

سرپرست اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت نگهداری و ایمن‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای تصریح کرد: احداث دیوارهای حائل از اقدامات مؤثر برای پایدارسازی نقاط مستعد رانش و جلوگیری از آسیب به بدنه راه‌هاست و نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد و کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌ها دارد.