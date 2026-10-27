خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: انتخابات بیست‌وششمین دوره کنست رژیم صهیونیستی از صبح امروز، سه‌شنبه ۲۷ اکتبر آغاز شد. این نخستین انتخابات سراسری از زمان نسل‌کشی تل آویو علیه فلسطینیان در غزه و جنگ علیه لبنان و ایران است.

بنیامین نتانیاهو که با ۱۹ سال حضور در مقام نخست‌وزیری، طولانی‌ترین سابقه ریاست کابینه در موجودیت ننگین رژیم صهیونیستی را در اختیار دارد، در حالی به دنبال دوره‌ای جدید از نخست وزیری است که به اتهام فساد محاکمه می‌شود. حزب لیکود و ائتلاف راست افراطی به رهبری او، رقابتی نزدیک با بلوک مخالفی دارند که احزاب یهودی آن را رهبری می‌کنند، تا جایی که به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از دو طرف بتوانند اکثریت مطلق پارلمان اسرائیل را که ۱۲۰ کرسی دارد، به دست آورند.

بر اساس اعلام کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل، حدود ۷.۳ میلیون نفر از افراد ۱۸ سال و بالاتر واجد شرایط رأی دادن هستند. بیشتر مراکز رأی‌گیری از ساعت ۷ صبح تا ۱۰ شب باز هستند و افرادی که هنگام پایان زمان رأی‌گیری در صف باشند، همچنان می‌توانند رأی خود را به صندوق بیندازند. روز انتخابات در سرزمین‌های اشغالی تعطیل رسمی است.

هر حزبی که از حد نصاب انتخاباتی ۳.۲۵ درصد عبور کند، وارد کنست می‌شود. دوره فعالیت کنست چهار سال است و برای تعداد دوره‌های نخست‌وزیری محدودیتی وجود ندارد.

رأی‌گیری چگونه انجام می‌شود؟

صهیونیست‌ها نامزد مشخصی را به‌ صورت فردی انتخاب نمی‌کنند، بلکه به فهرست یک حزب رأی می‌دهند. برای دستیابی به اکثریت، کسب ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی ضروری است؛ اما تاکنون هیچ حزبی به‌ تنهایی موفق به کسب این تعداد کرسی نشده است. پیشتازی در نتایج انتخابات نیز تضمین‌کننده رسیدن به قدرت نیست.

بعد از انتخابات رئیس رژیم صهیونیستی، یکی از نمایندگان کنست را مأمور تشکیل کابینه می‌کند. این فرد ۲۸ روز فرصت دارد که ائتلافی با دست‌کم ۶۱ کرسی تشکیل دهد؛ البته این مهلت می‌تواند ۱۴ روز دیگر تمدید شود. اگر هیچ‌یک از افراد مأمور تشکیل کابینه موفق نشوند، انتخابات جدید برگزار خواهد شد.

چه کسانی از حق رأی محروم‌اند؟

در این انتخابات حدود ۷.۳ میلیون اسرائیلی حق رأی دارند؛ اما میلیون‌ها فرد بزرگسال دیگر نیز زیر سلطه کابینه ای زندگی می‌کنند که همین رأی‌دهندگان آن را انتخاب می‌کنند. حدود ۳ میلیون فلسطینی بزرگسال در نوار غزه، کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی اشغالی، حق رأی دادن برای انتخاب کابینه رژیم صهیونیستی را ندارند، کابینه‌ای که مرزها، رفت‌وآمد و وضعیت حقوقی آنان را کنترل می‌کند.

یهودیان صهیونیست و بیش از ۷۵۰ هزار نفر از شهرک نشینان در کرانه باختری و قدس اشغالی بعلاوه حدود ۱.۲ میلیون فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸، حق رأی دارند.

مهم‌ترین موضوعات انتخابات

رژیم صهیونیستی در این دوره انتخاباتی با مجموعه‌ای از مسائل داخلی و خارجی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

الف: ناکامی‌های امنیتی در عملیات طوفان الاقصی: سه سال پس از رویدادهای ۷ اکتبر، کابینه هنوز کمیته رسمی تحقیق درباره این حوادث تشکیل نداده است.

ب:معافیت یهودیان حریدی از خدمت سربازی: یهودیان افراطی می‌گویند این معافیت به آن‌ها اجازه می‌دهد تمام وقت خود را صرف مطالعه تورات کنند. منتقدان اما معتقدند این سیاست، بار خدمت نظامی را به شکلی ناعادلانه بر دوش سایر صهیونیست‌ها می‌گذارد.

ج:اصلاحات قضایی: تلاش‌های نتانیاهو برای محدود کردن اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی همچنان یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز است. این تلاش‌ها پیش از آغاز جنگ غزه، اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخته بود.

د:جنگ و امنیت: افکار عمومی اسرائیل خواهان ثبات است، اما همچنان نسبت به دادن امتیاز در غزه، کرانه باختری اشغالی و لبنان موضعی محتاطانه دارد. نتانیاهو در جنگ‌های گذشته وعده «پیروزی مطلق» داده بود، اما حماس و حزب‌الله همچنان توانمندی‌های خود را حفظ کرده‌اند.

ه:افزایش هزینه‌های زندگی: افزایش هزینه‌های نظامی، فشار ناشی از قیمت‌های بالا و دستمزدهای نسبتاً پایین را تشدید کرده است. از سال ۲۰۲۳، بودجه نظامی رژیم صهیونیستی دو برابر شده و فشار بیشتری بر منابع مالی عمومی وارد کرده است.

مهم‌ترین رقبای انتخاباتی چه کسانی هستند؟

نتانیاهو به دنبال انتخاب مجدد است؛ این در حالی است که به اتهام فساد در دادگاه محاکمه می‌شود. وی همچنین به اتهام نسل‌کشی در غزه، تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد.

ائتلاف راست افراطی او با بلوکی متشکل از چهار حزب اصلی مخالف روبه‌روست که شخصیت‌های یهودی رهبری آن‌ها را بر عهده دارند. از گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، به‌عنوان یکی از نامزدهای مطرح مخالفان برای تصدی نخست‌وزیری یاد می‌شود.

ائتلاف مخالفان شامل فهرست «با هم» به ریاست نفتالی بنت و یائیر لاپید، حزب «اسرائیل خانه ما» به ریاست آویگدور لیبرمن و حزب دموکرات‌ها به سرکردگی یائیر گولان است.

از دیگر بازیگران مهم انتخابات می‌توان به دو وزیر راست افراطی، یعنی ایتمار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ و احزاب حریدی اشاره کرد.

ماه گذشته، کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل به ممنوعیت شرکت دو فهرست عربی در انتخابات رأی داد. اما دیوان عالی در دوم اکتبر، هر دو تصمیم را به اتفاق آرا لغو کرد.

ششمین انتخابات در هفت سال

انتخابات امروز، ۲۷ اکتبر، ششمین انتخابات سراسری سرزمین‌های اشغالی از سال ۲۰۱۹ به شمار می‌رود. همچنین، این نخستین انتخابات طی ۳۸ سال گذشته است که در پایان یک دوره کامل فعالیت کنست برگزار می‌شود.

بی‌ثباتی سیاسی در آوریل ۲۰۱۹ آغاز شد؛ زمانی که حزب لیکود به ریاست نتانیاهو و حزب «آبی و سفید» به ریاست بنی گانتس، هر کدام ۳۵ کرسی به دست آوردند.

دومین انتخابات در سپتامبر همان سال نیز بن‌بست را برطرف نکرد. در آن انتخابات، آبی و سفید ۳۳ کرسی و لیکود ۳۲ کرسی کسب کردند. هیچ‌یک از این دو انتخابات به تشکیل ائتلافی با اکثریت پارلمانی منجر نشد.

در سومین انتخابات که در مارس ۲۰۲۰ برگزار شد، لیکود ۳۶ کرسی و آبی و سفید ۳۳ کرسی به دست آوردند. نتانیاهو و گانتس کابینه وحدت تشکیل دادند، اما این کابینه در کمتر از یک سال فروپاشید.

در مارس ۲۰۲۱، لیکود ۳۰ کرسی و حزب یش عتید ۱۷ کرسی کسب کردند. بااین‌حال، ائتلافی متشکل از هشت حزب به ریاست بنت و لاپید که فهرست متحد عربی نیز در آن حضور داشت، به ۱۲ سال زمامداری نتانیاهو پایان داد. این ائتلاف نیز تنها یک سال دوام آورد.

نتانیاهو در نوامبر ۲۰۲۲ به قدرت بازگشت. در آن انتخابات، لیکود ۳۲ کرسی و یش عتید ۲۴ کرسی به دست آوردند و نتانیاهو کابینه‌ای را تشکیل داد که از آن به‌عنوان راست‌گراترین و افراطی‌ترین کابینه تاریخ موجودیت رژیم صهیونیستی یاد شده است.

نظرسنجی‌های کنونی نشان می‌دهند که هیچ‌یک از دو بلوک انتخاباتی از دستیابی قطعی به ۶۱ کرسی برخوردار نیست.

نخست‌وزیران رژیم صهیونیستی

از زمان اعلام موجودیت ننگین رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸، در مجموع ۱۴ نفر سمت نخست‌وزیری این رژیم را بر عهده داشته‌اند.

نتانیاهو از نظر مجموع مدت حضور در این مقام با فاصله زیادی در صدر قرار دارد. او در دوره‌های جداگانه، مجموعاً ۱۹ سال نخست‌وزیر بوده است:

- از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹

- از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱

- از سال ۲۰۲۲ تاکنون

تنها کسی که از نظر مدت زمامداری به او نزدیک می‌شود، دیوید بن‌گوریون است که از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ و سپس از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۳ نخست وزیری رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت.

صرف‌نظر از نتیجه انتخابات ۲۷ اکتبر، نتانیاهو تا زمانی که کابینه جدید سوگند یاد کند، همچنان نخست وزیر موقت باقی خواهد ماند.