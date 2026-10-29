حاشیه نشینی به روایت اهالی «حاجی آباد»؛ مطالباتی که بر زمین ماند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ساخت و ساز که در مرکز شهر سخت و گران می شود، بسیاری از مردم ترجیح می دهند که حدأقل در روستاهای حاشیه شهرها صاحب خانه شوند تا اینکه هزینه های گزافی برای اجاره بهای منزل در شهر بپردازند.

بیرجند نیز از این قاعده مستثنی نیست و همین موضوع باعث شده است که بسیاری از بیرجندی ها در روستاها و مناطق اطراف شهر چون حاجی آباد و امیرآباد و چهکند خانه بخرند.

این حاشینه نشینی به همراه خود مشکلات و معضلات متعددی را به همراه آورده است که خبرگزاری مهر بنا بر وظیفه رسانه ای خود سعی دارد در هر گزارش مشکلات هر کدام از مناطق حاشیه شهر بیرجند را به صورت مجزا بررسی کند.

در این گزارش به سراغ روستای «حاجی آباد» رفتیم. روستایی با جمعیت بالا که اهالی آن با مسائل متعدد و چالش هایی چون آسفالت نامناسب، وجود سگ های ولگرد و ... مواجه اند.

کمبود مدرسه در مقطع دوم متوسطه

رضوان رضوی از شهروندان بیرجندی که در حاجی آباد زندگی می کند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مشکلات حاجی آباد کمبود مدرسه به ویژه در مقطع متوسطه دوم است.

این شهروند بیرجندی بیان کرد: در این شرایط دانش‌آموز مقطع دوم متوسطه مجبور است هر روز صبح مسیر طولانی را طی کند تا خود را به دبیرستان یا هنرستان در بیرجند برساند و این تردد بی شک برای او در هر روز خسته کننده است.

وی بیان کرد: مشکل دیگری که در حاجی آباد وجود دارد که برای اهالی خطراتی به همراه داشته بحث سگ های ولگرد است.

این شهروند بیرجندی تصریح کرد: از طرف دیگر با توجه به اینکه در حاجی آباد یک سه شنبه بازار وجود دارد که از چهکند، امیرآباد و گاهی از داخل شهر هم برای خرید به آنجا می آیند نیاز است که پارکینگ خوبی برای این مکان درست کنند در حالی که فضای آنجا خاکی است.

وی با اشاره به اینکه حاجی آباد نیاز به داروخانه بیشتر به ویژه داروخانه شبانه روزی دارد، گفت: حاجی آباد از کمبود فضای سبز نیز رنج می برد و فضای سبز محدودی دارد.

وجود سگ های ولگرد معضلی برای کودکان حاجی آباد

فهیمه غلامی از دیگر شهروندان خراسان جنوبی که ساکن حاجی آباد است در گفت و گو با خبرنگار مهر وجود سگ های ولگرد در حاجی‌آباد به ویژه در مسیر رفت و امد کودکان یکی از معضل های اصلی هست که نیازمند ورود جدی دستگاه های مسئول است.

وی تأکید کرد: نگهداری حیواناتی مثل گوسفند در محل مسکونی که به ویژه در بهار و زمستان بوی نامطبوعی را به دنبال دارد.

این شهروند بیرجندی بیان کرد: اجاره های بالا در این منطقه حاشیه‌ای خود مشکلات مضاعفی برای قشر جوان به ویژه افرادی که در استانه ازدواج هستند به وجود اورده که نیازمند بررسی بیشتر است و گاها میزان اجاره با شهر برابری می‌کند.

وی تصریح کرد: اینترنت همراه اول در مناطقی مانند «ولیعصر» به کندی انتن میده و در روزهای گرد و خاکی کلا فاقد اینترنت هستیم که نشان می‌دهد خدمات ارتباطی و زیرساختی ضعف زیادی دارد.

غلامی ادامه داد: ورودی حاجی آباد نیازمند حضور پلیس هست چراکه علی رغم اینکه سرعت گیر نصب شده، برخی با سرعت های بالا حرکت می کنند و خطر زیادی برای عابرین و دیگران دارد.

گلایه از کمبود فضای سبز

وی تصریح کرد: یکی از پارک ها نه تنها فضای سبزی ندارد بلکه وسایل بازی هم سوخته و از بین رفته است و بنا به گفته اهل محل پاتوقی برای معتادین بوده که باید بررسی شود.

رضا حاجی آبادی از دیگر شهروندان بیرجندی که در حاجی آباد زندگی می کند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما از گذشته در این منطقه بیرجند زندگی می کردیم و به خوبی به مشکلات آن واقف هستیم.

وی گفت: شکی نیست که مناطق حاشیه شهر بیرجند نسبت به مثلا ۱۵ سال قبل پیشرفت کرده و تعداد مدارس و مراکز خدمات دهی افزایش یافته است ولی همچنان مسائل متعددی ساکنان را رنج می دهد.

حاجی آبادی تصریح کرد: بحث آسفالت نامناسب برخی از معابر، کمبود عابر بانک، وجود سگ های ولگرد و ...از مهمترین مسائلی است که اهالی حاجی آباد با آن رو به رو هستند.

قرارداد با پیمانکار برای ایجاد یک پارک جدید در حاجی آباد

سید محمد دستگردی، دهیار روستای حاجی آباد در پاسخ به مطالبات مردمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مورد کمبود فضای سبز باید به این نکته اشاره کنم که یک پارک در خیابان امام صادق (ع) و یک پارک نیز در خیابان امام علی(ع) داریم ولی اینکه مردم می گویند فضای سبز نسبت به جمعیت کم است حقیقت دارد.

وی ادامه داد: برای ایجاد یک پارک در خیابان امامت حاجی آباد نیز پیمانکار گرفتیم که تلاش داریم در پنج تا ۶ ماه آینده به بهره برداری برسد.

دهیار روستای حاجی آباد با اشاره به مشکل سگ‌های ولگرد و بلاصاحب گفت: طبق قانون وظیفه دهیاری در روستاها این است که این سگ ها را بگیرد و تحویل پناهگاه دهد که از ابتدای سال حدود ۲۰۰ قلاده سگ را گرفته و تحویل داده ایم.

دستگردی بیان کرد: اما مسئله این است که ما هر چه این سگ ها را می گیریم و تحویل می دهیم باز از جاهای دیگر می آیند.

وی اظهار کرد: طرح دیگری که از آذرماه آغاز خواهد شد بحث واکسینه کردن سگ های بلاصاحب علیه هاری و بعد آزاد کردن آنان در محل است که زمینه انتقال بیماری از آن ها به انسان در صورت آسیب رساندن از بین برود.

دستگردی تأکید کرد: مورد دیگر هم بحث عقیم سازی سگ های بلاصاحب است که با این اقدام هم حالت تهاجمی آنان از بین می رود و از زاد و ولد آن‌ها جلوگیری می شود.

دهیار روستای حاجی آباد بیان کرد: از هزینه ای که به پیمانکار برای گرفتن سگ ها تا هزینه ای که بابت هر قلاده سگ به شهرداری می دهیم تا پول داروی بیهوشی موقع دستگیری و ... هر قلاده سگ برای ما بین دو میلیون تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

وی اظهار کرد: ما برای هر قلاده سگ ۷۰۰ هزار تومان به پیمانکار و ۵۰۰ هزار تومان به شهرداری می دهیم تا بتوانیم برای مردم حاجی آباد شرایط امن تری را فراهم کنیم.

همه معابر حاجی آباد آسفالت شده است

دستگردی با اشاره به اینکه تمام معابر دارای ساکن حاجی آباد آسفالت است، یادآور شد: البته ممکن است به واسطه انشعاب گاز و برق و آب و ... آسفالت نقطه ای دچار مشکل و خرابی شود.

دهیار روستای حاجی آباد یادآور شد: هر کجا هم به واسطه انشعاب آب و برق و گاز آسفالت دچار خرابی شود ظرف یک ماه تا ۴۰ روز مجدد آسفالت تعمیر می شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه روستای حاجی آباد از نظر دسترسی به داروخانه، دفتر اسناد رسمی، مطب پزشک عمومی، مرکز سلامت و خانه بهداشت هیچ مشکلی ندارد و افراد به سهولت به این قبیل خدمات دسترسی دارند.

دستگردی گفت: تمام تلاش خود را برای بهبود شرایط زندگی در حاجی آباد انجام می دهیم ولی از طرفی از مردم نیز درخواست داریم که از ساخت و سازهای غیر مجاز پرهیز کنند و قبل از هر کار عمرانی و ساختمانی از ما مجوز بگیرند.

وی افزود: طبیعی است که دهیاری نمی تواند سر هر کوچه و خیابان یک نگهبان بگذارد تا ساخت و ساز غیرمجازی صورت نگیرد و این خود مردم هستند که باید مراعات های لازم را داشته باشند و از دستگاه های مربوطه برای ساخت و ساز مجوز بگیرند.

دهیار روستای حاجی آباد یادآور شد: در حال حاضر برای ساخت و ساز در مناطقی مانند حاجی آباد، بنیاد مسکن ۵۰۰ میلیون تومان وام ۵ درصد با بازپرداخت ۲۰ ساله می دهد که می توان از این تسهیلات نیز بهره گرفت.