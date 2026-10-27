به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در بازدید سرزده از شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی اظهار کرد: مجموعه بهداشت و درمان از بخش‌های مهم و اثرگذار در خدمت‌رسانی به مردم است و کارکنان این حوزه در شرایط حساس و دشوار، مسئولیت سنگینی در حفظ سلامت جامعه بر عهده دارند.

فرماندار دشتی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان حوزه بهداشت و درمان در شرایط دشوار و در جریان دو جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت: کارکنان این مجموعه با وجود همه مشکلات و خطرات، پای کار مردم و ایران ماندند و صحنه و عرصه خدمت‌رسانی را ترک نکردند که این روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری شایسته قدردانی است.

وی افزود: در یک سال اخیر شاهد حوادث و شرایطی بودیم که بخش قابل توجهی از تجربه‌های چند دهه گذشته را در یک مقطع کوتاه پیش روی ما قرار داد و در این میان، کارکنان حوزه سلامت با ایثار و تلاش مضاعف در کنار سایر حوزه ها مسئولیت خود را در قبال مردم به‌خوبی انجام دادند.

فرماندار دشتی با تأکید بر اهمیت نقش کارکنان بهداشت و درمان ادامه داد: خدمات این مجموعه به‌طور مستقیم با سلامت و آرامش مردم ارتباط دارد و انتظار می‌رود کارکنان با درک اهمیت مسئولیت خود، همچنان با آمادگی و احساس مسئولیت به وظایفشان عمل کنند.

مقاتلی همچنین بر ضرورت برخورد مناسب با مراجعه‌کنندگان تأکید کرد و گفت: دولت چهاردهم و شخص رییس جمهور و همچنین استاندار بوشهر مردم را به واقع و نه در کلام صاحبان کشور و ولی نعمت واقعی می دانند و بر این مبنا سعه صدر، حوصله، تکریم ارباب‌رجوع و پاسخگویی شایسته باید در اولویت رفتار حرفه‌ای همه کارکنان قرار داشته باشد تا مردم در کنار دریافت خدمات درمانی، از رفتار مناسب و مسئولانه نیز برخوردار شوند.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی خاطرنشان کرد: تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم نیازمند حفظ روحیه ایثار، همدلی و تلاش مستمر کارکنان حوزه سلامت است و این مجموعه باید همچنان نقش مهم خود را در صیانت از سلامت جامعه به‌خوبی ایفا کند.