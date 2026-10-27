  1. استانها
  2. بوشهر
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

تأکید امام جمعه خارگ بر ثبت و انتشار سیره شهدای جزیره

تأکید امام جمعه خارگ بر ثبت و انتشار سیره شهدای جزیره

خارگ- امام جمعه خارگ با تأکید بر ضرورت ثبت خاطرات شهدا و انتقال سیره عملی آنان به نسل جوان، خواستار مشارکت دستگاه‌های اجرایی، اصناف و تشکل‌های مردمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر صبح سه‌شنبه در نشست معارفه کمیته‌های تخصصی کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر و شهدای جزیره خارگ که در سالن اجتماعات بخشداری ویژه خارگ برگزار شد، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی اظهار کرد: برای اثرگذاری ماندگار یادواره‌های شهدا، باید خاطرات و سیره عملی آنان در قالب کتاب، روایتگری و برنامه‌های فرهنگی ثبت و به جامعه منتقل شود.

امام جمعه خارگ با اشاره به جایگاه شهدای این جزیره افزود: معرفی شهدای دانش‌آموز و روایتگری از زندگی و فداکاری‌های شهدا در مدارس، نقش مهمی در آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

کارگر همچنین بر ضرورت رسیدگی به یادمان‌های شهدا و مشارکت ادارات، اصناف و تشکل‌های مردمی در برنامه‌های گرامیداشت شهدا تأکید کرد و از آمادگی خود برای حضور در مدارس و روایتگری سیره شهدای جزیره خارگ خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت اقشار مختلف مردم و برنامه‌ریزی منسجم کمیته‌های تخصصی می‌تواند زمینه برگزاری برنامه‌ای اثرگذار و ماندگار برای پاسداشت یاد و خاطره شهدای پرافتخار خارگ را فراهم کند.

کد مطلب 6991162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها