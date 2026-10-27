افت قیمت طلا در پی تقویت دلار و انتظار برای تصمیم فدرال رزرو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا روز سه‌شنبه در پی تقویت دلار کاهش یافت؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاران در انتظار نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو آمریکا هستند تا ارزیابی دقیق‌تری از مسیر احتمالی نرخ‌های بهره در آینده به دست آورند.

بهای هر اونس طلای نقدی با ۰.۳ درصد کاهش به ۴ هزار و ۱۰ دلار و ۶ سنت رسید. همچنین، معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با افت ۰.۵ درصدی، در سطح ۴ هزار و ۱۶ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

دلار آمریکا نیز در نزدیکی بالاترین سطح خود طی دو هفته گذشته تثبیت شد؛ موضوعی که جذابیت طلا را برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، کاهش می‌دهد.

ایلیا اسپیواک، رئیس بخش اقتصاد کلان جهانی در شرکت «تیستی‌لایو»، گفت: «طلا در حال حاضر عمدتاً در محدوده قیمتی روز جمعه در نوسان است و کاهش شدید هفته گذشته را هضم می‌کند.»

او افزود: «اگر قیمت بتواند سطح ۳ هزار و ۹۰۰ دلار را به سمت پایین بشکند، احتمال افت قابل‌توجه بیشتر وجود دارد و ممکن است طلا سطح ۳ هزار و ۸۰۰ دلار را آزمایش کند.»

نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره

قیمت طلا هفته گذشته برای نخستین بار از اواسط ژوئیه به زیر مرز ۴ هزار دلار سقوط کرد. این فلز گران‌بها در مجموع هفته نیز ۴ درصد کاهش یافت که شدیدترین افت هفتگی آن در حدود چهار ماه گذشته بود.

افزایش قیمت انرژی، نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره در آمریکا را تقویت کرده است.

سیاست‌گذاران فدرال رزرو اعلام کرده‌اند که انتظار نمی‌رود در این هفته نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آمریکا را افزایش دهند؛ با این حال، تداوم نگرانی‌های تورمی باعث شده است سرمایه‌گذاران درباره طولانی‌بودن دوره توقف افزایش نرخ بهره تردید داشته باشند.

چشم‌انتظاری بازار برای تصمیم فدرال رزرو

بازارها در انتظار اعلام تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو در روز چهارشنبه و انتشار داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا در روز پنجشنبه هستند. این شاخص، معیار تورمی مورد ترجیح فدرال رزرو برای ارزیابی دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی این بانک مرکزی است.

بر اساس ابزار فدواچ گروه بورس کالای شیکاگو (CME)، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست این هفته را حدود ۱۱ درصد و احتمال افزایش آن در ماه دسامبر را ۸۲ درصد برآورد می‌کنند.

اگرچه طلا معمولاً به‌عنوان پوششی در برابر تورم شناخته می‌شود، افزایش نرخ‌های بهره از جذابیت آن می‌کاهد؛ زیرا این فلز برخلاف دارایی‌های بهره‌زا، درآمدی از محل سود یا بهره ایجاد نمی‌کند.

تشدید تنش‌ها در خاورمیانه

در تحولات ژئوپلیتیکی، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که سه موشک بالستیک و چند پهپاد شلیک‌شده از سوی انصارالله به سمت دو منطقه در عربستان سعودی را رهگیری و منهدم کرده است.

کاهش قیمت سایر فلزات گران‌بها

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز قیمت‌ها کاهش یافتند. بهای هر اونس نقره نقدی با افت ۱.۶ درصدی به ۵۳ دلار و ۶ سنت رسید. پلاتین نیز ۱.۳ درصد کاهش یافت و به یک‌هزار و ۵۰۶ دلار و ۹۴ سنت رسید. پالادیوم هم با افت ۱.۸ درصدی، در سطح یک‌هزار و ۳۰ دلار و ۷۵ سنت معامله شد.