امام جمعه اهل سنت خارگ: مسئولیت امروز ما به برکت خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ احمدرضا کنعانی صبح سه‌شنبه در نشست معارفه کمیته‌های تخصصی کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر و شهدای جزیره خارگ که در سالن اجتماعات بخشداری ویژه خارگ برگزار شد، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و ایثارگران اظهار کرد: همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید در مسیر بزرگداشت نام و یاد شهدا و انتقال ارزش‌های ایثار و شهادت به نسل‌های آینده قرار گیرد.

امام جمعه اهل سنت خارگ با اشاره به فداکاری شهدا در راه دفاع از انقلاب و کشور افزود: ایستادگی و پایبندی به آرمان‌های نظام و میهن، از جلوه‌های برجسته فرهنگ ایثار است و خون پاک شهدا برای حفظ این سرزمین و ارزش‌های آن نثار شده است.

کنعانی با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در مراسم بزرگداشت شهدا تصریح کرد: جایگاه و مسئولیت‌هایی که امروز در اختیار ما قرار دارد، به برکت فداکاری شهداست و همه مسئولان باید این حقیقت را همواره مدنظر داشته باشند.

وی در پایان با دعوت از مسئولان و دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت در برنامه‌های بزرگداشت شهدای جزیره خارگ خاطرنشان کرد: زنده نگه‌داشتن نام و آرمان شهدا وظیفه‌ای همگانی است و باید برای پاسداشت فداکاری‌های آنان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تلاش کرد.