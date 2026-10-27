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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۷

عملیات هشت‌ساعته آواربرداری جعفرآباد کرمانشاه پایان یافت

عملیات هشت‌ساعته آواربرداری جعفرآباد کرمانشاه پایان یافت

کرمانشاه - رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه از پایان عملیات هشت‌ساعته جست‌وجو و آواربرداری حادثه انفجار منزل مسکونی در جعفرآباد با چهار جان‌باخته و ۱۰ مصدوم خبر داد.

سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان عملیات جست‌وجو و آواربرداری در محل انفجار منزل مسکونی در محله جعفرآباد کرمانشاه پس از هشت ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی خبر داد.

وی اظهار کرد: ساعت ۱۳:۲۱ روز دوشنبه چهارم آبان‌ماه، وقوع انفجار در یک واحد مسکونی در محله جعفرآباد به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله ۱۲ آتش‌نشان به همراه چهار دستگاه خودروی امدادی از نزدیک‌ترین ایستگاه‌ها به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: پس از حضور نیروهای عملیاتی و بررسی شرایط، مشخص شد ساختمان محل حادثه به‌طور کامل تخریب شده و شدت انفجار به بیش از هشت واحد مسکونی دیگر نیز خسارت وارد کرده است.

قادری با اشاره به احتمال گرفتارشدن افراد زیر آوار گفت: با توجه به گستردگی تخریب، حضور تیم‌های جست‌وجو و نجات و همکاری سایر نیروهای امدادی برای یافتن افراد احتمالی محبوس‌شده در دستور کار قرار گرفت و عملیات امداد، نجات و آواربرداری با مشارکت نیروهای حاضر در محل انجام شد.

وی درباره تلفات این حادثه تصریح کرد: در جریان عملیات، پیکر سه نفر از زیر آوار خارج شد و یکی دیگر از مصدومان نیز پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان آتش‌نشانی، این حادثه چهار جان‌باخته و ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: پس از حدود هشت ساعت فعالیت بی‌وقفه نیروهای عملیاتی و امدادی، عملیات جست‌وجو و آواربرداری در محل حادثه به پایان رسید.

قادری ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان، علت اصلی انفجار را بر اساس بررسی کارشناسان سازمان، نشت گاز شهری اعلام کرد.

کد مطلب 6991170

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