نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شبانه‌روز گذشته بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های کاستان با ۱۲.۶ و زرد با ۱۰.۷ میلی‌متر گزارش شد.

وی افزود: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، ادامه شرایط ناپایدار جوی را تا اوایل وقت سه‌شنبه در خراسان شمالی همراه با مه، بارش باران، در پاره‌ای نقاط رگبار باران با احتمال رعدوبرق و افزایش وزش باد انتظار داریم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: شدت بارش در مناطق نیمه شمالی و دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب شرق خراسان شمالی همراه با جاری شدن روان‌آب و با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها برآورد می‌گردد.

داداشی خاطرنشان کرد: بتدریج از اواسط وقت سه‌شنبه شب، حاکم شدن شرایط پایدار و برای روز چهارشنبه تا ظهر، غبار صبحگاهی و آسمان صاف تا قسمتی ابری را انتظار داریم.

وی ادامه داد: از بعدازظهر چهارشنبه افزایش ابر و همراه با عبور موج ناپایداری طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه، بارش پراکنده باران و در ارتفاعات مه پیش‌بینی می‌شود.

داداشی در پایان گفت: از نظر دمایی برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش دما و نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دما برای روزهای پایانی هفته انتظار داریم. طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه بام با کمینه دمای ۳ درجه سانتی‌گراد سردترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۹ و ۱۹ درجه سانتی‌گراد بود. در بین مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی، اسفراین با کمینه دمای ۶ درجه سانتی‌گراد و سملقان با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.