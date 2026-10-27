به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهرجویی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی استان بوشهر اظهار کرد: اقتصاد دریاپایه و دسترسی به آب‌های خلیج فارس، زمینه مناسبی برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و گسترش مبادلات تجاری استان فراهم کرده است.

وی با اشاره به فعالیت زیرساخت‌های گمرکی استان افزود: ۱۳ گمرک در نوار ساحلی خلیج فارس مستقر هستند و به‌صورت شبانه‌روزی به صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان خدمات ارائه می‌دهند تا روند تجارت و جابه‌جایی کالاها بدون وقفه دنبال شود.

چین؛ مقصد نخست صادرات از گمرکات بوشهر

مدیرکل گمرک بوشهر با تشریح عملکرد صادراتی استان در هفت ماه امسال بیان کرد: در این مدت، بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار از گمرکات استان به ۳۳ کشور صادر شده است.

مهرجویی با اشاره به سهم کشورهای مختلف از صادرات ایران گفت: چین با سهم ۶۲ درصدی، جایگاه نخست را در میان مقاصد صادراتی کشور دارد.

وی همچنین قطر و روسیه را از بازارهای هدف صادراتی استان بوشهر برشمرد و اظهار کرد: در مهرماه امسال، حدود ۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیون و ۲۳۰ هزار دلار از گمرکات استان به مقصد قطر صادر شده است.

صادرات محصولات کشاورزی به قطر و آبزیان به روسیه

مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به تنوع کالاهای صادراتی استان عنوان کرد: محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و محصولات معدنی از جمله اقلامی هستند که به بازار قطر صادر می‌شوند.

وی با بیان اینکه روسیه نیز یکی از بازارهای هدف محصولات آبزی استان است، افزود: میگو از جمله محصولات مهم صادراتی بوشهر به این کشور محسوب می‌شود و توسعه بازارهای صادراتی آن می‌تواند به تقویت تجارت خارجی استان کمک کند.

ترخیص شبانه‌روزی کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید

مهرجویی در ادامه با اشاره به چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در تجارت بین‌الملل تصریح کرد: با وجود تنش‌ها و محدودیت‌هایی که بر روند مبادلات تجاری اثر می‌گذارند، گمرکات استان با تمرکز بر تأمین به‌موقع نیازهای کشور، فعالیت‌های خود را به‌صورت مستمر ادامه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: ترخیص کالاهای سلامت‌محور و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در گمرکات استان به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه انجام می‌شود تا تأمین نیازهای ضروری کشور و استمرار فعالیت بخش تولید با اختلال مواجه نشود.