گسترش طرح «بورس صنعت و مشاغل» به تمام مقاطع تحصیلی در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، فهیمه کوهدار مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه رسالت بنیادین «بورس صنعت و مشاغل» تربیت هدفمند سرمایه انسانی کارآمد بر پایه نیازهای واقعی صنایع دولتی و بخش خصوصی است، اظهار داشت: تدوین شیوه‌نامه این بورس در سازمان امور دانشجویان، یکی از اقدامات شاخص و ماندگار سال‌های اخیر است که با هدف ارتقای اشتغال‌پذیری و رفع دغدغه شغلی دانشجویان از همان دوران تحصیل پایه‌گذاری شد.

وی در تبیین سازوکار جذب در این طرح گفت: پذیرش در این بورس از دو مسیر مستقل و هدفمند «بورسیه بدو ورود» و «بورسیه حین تحصیل» دنبال می‌شود.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: در مدل نخست یا همان بورسیه بدو ورود، نیازهای اعلامی از سوی حوزه‌های کاربرد پس از نهایی شدن با موسسه مورد نظر حوزه کاربرد از طریق سازمان سنجش اعلام می‌شود و داوطلبان پس از انتخاب رشته، در مصاحبه‌های تخصصی (شامل نمایندگان حوزه کاربرد، دانشگاه ها و سازمان امور دانشجویان) شرکت کرده و در صورت قبولی، از همان ترم نخست با عنوان بورسیه صنعت و مشاغل تحصیل خود را آغاز می‌کنند.

کوهدار در خصوص بورسیه حین تحصیل افزود: در این نوع از بورسیه، دانشجویان شاغل به تحصیل در دوران دانشجویی ضمن بهره‌مندی از حمایت‌های مالی و کسب تجربه عملی در محیط واقعی کار، مطابق تعهدات منعقدشده پس از فراغت از تحصیل جذب بازار کار خواهند شد.

وی با ارائه گزارشی از روند پیشرفت این طرح، بر تحول ساختاری آن تأکید کرد و گفت: بورس صنعت و مشاغل در نخستین گام در سال ۱۴۰۲، صرفاً در مقطع کارشناسی و با مشارکت ۳ حوزه کاربرد و ۱۶ دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود؛ این روند رو به رشد در سال‌های بعد، با افزایش مشارکت به ۶۷ حوزه کاربرد و ۳۵ دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، با جدیت دنبال شد.

کوهدار همچنین با اشاره به استقبال کم‌نظیر از این طرح در سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: با اقبال گسترده حوزه‌های کاربرد، مؤسسات آموزش عالی و داوطلبان، پذیرش با پوشش کامل هر چهار مقطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری) تکمیل شد.

وی در پایان اعلام کرد: مصاحبه بیش از ۱۰۰۰ متقاضی این بورسیه در سال جاری، طی هفته‌های گذشته و آتی انجام شده و اسامی نهایی پذیرفته‌شدگان طبق تقویم زمان‌بندی اعلام خواهد شد.