داوران سیفژ جشنواره فیلم کودک معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کودک به نقل از امور بین‌الملل بنیاد فارابی اعلام کرد دو داور خارجی و یک داور ایرانی از سوی سیفژ برای داوری جشنواره کودک معرفی شده‌اند.

ماییکی کانتولا از فنلاند و گونتر کینستلر از آلمان اعضاء هیئت رئیسه سیفژ، داوران خارجی جشنواره فیلم کودک هستند. همچنین محسن چینی‌فروشان عضو هیئت مدیره سیفژ و مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داور ایرانی سیفژ است.

اسامی فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه آثار ویدئویی کوتاه بین‌الملل بیست و دومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد. سه فیلم "مرگان" (شکارچی) ساخته جعفر نورمحمدی، "آن کسی که مادر است" ساخته فرهاد علیزاده و "چرا سگ‌ها از گربه‌ها متنفرند؟" ساخته لیدا فضلی فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه آثار ویدئویی کوتاه بین‌الملل هستند.

علاوه بر آثار ایرانی، 19 فیلم ویدئویی کوتاه از هشت کشور جهان در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان رقابت می‌کنند. در این بخش کشورهایی چون کره و استونی هر کدام با چهار، لهستان با سه و لاتویا و انگلیس با دو فیلم حضور دارند.

بیست و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از اول تا پنجم تیرماه در همدان برگزار می‌شود.