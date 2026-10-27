استقلال در لیگ برتر ماندنی شد؛ خطر حذف بیخ گوش مس رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال استقلال در حالی فصل جدید لیگ برتر والیبال را آغاز کرده که از همان ابتدای فصل با مشکلات مالی و پرداخت نشدن مطالبات روبه‌رو شد و این تیم را با خطر حذف زودهنگام از مسابقات روبه‌رو کرده است. استقلال قرار بود در هفته اول به مصاف تیم فولاد مبارکه سپاهان برود، اما به دلیل پرداخت نشدن بدهی‌ها و مشخص نشدن وضعیت تعهدات مالی، اجازه حضور در مسابقات را پیدا نکرد و با شکست فنی روبه‌رو شد.

طبق مقررات سازمان لیگ، اگر یک تیم در دو مسابقه با حکم کمیته انضباطی بازنده اعلام شود، از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته خواهد شد. به همین دلیل، استقلال که در هفته نخست نتوانست مقابل سپاهان به میدان برود، برای ادامه حضور در لیگ فرصت چندانی ندارد.

این تیم فردا (چهارشنبه) باید برابر فولاد سیرجان ایرانیان قرار بگیرد و برای حضور در این مسابقه، لازم است هرچه سریع‌تر وضعیت بدهی‌های خود را تعیین‌تکلیف کند. تکرار چنین اتفاقی می‌تواند استقلال را با خطر حذف از لیگ برتر والیبال روبه‌رو کند.

حالا در شرایطی که هفته دوم لیگ برتر والیبال از فردا آغاز می‌شود و شاگردان رحمان محمدی راد باید به مصاف تیم قهرمان سال گذشته برود، امیرحسین منظمی دبیر فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر، از حل مشکل استقلال تهران خبر داد و گفت: استقلال یک موضوع حقوقی داشت که علی تاجرنیا با حضور در فدراسیون والیبال آن را حل و فصل کرد و حالا با توجه به این موضوع تیم والیبال استقلال مشهد در لیگ برتر والیبال ماندنی شد.

علاوه بر استقلال، تیم مس والیبال رفسنجان هم در هفته نخست لیگ برتر میزبان شهرداری ارومیه بود ولی به دلیل عمل نکردن به تعهدات مالی خود اجازه بازی دریافت نکرد و با باخت فنی روبرو شد. باشگاه مس رفسنجان در چند وقت اخیر با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو شده و حتی پیش از شروع لیگ برتر والیبال از برخی از بازیکنان خواست تا هزینه‌های خود را کاهش دهند که البته آنها هم در این تیم نماندند و با دیگر تیم‌ها قرارداد بستند. با توجه به مشکلات مالی این تیم و باخت فنی در هفته اول به نظر می‌رسد تیم والیبال مس رفسنجان نتواند مشکل خود را تا فردا حل کند و شاید اولین حذف شده از لیگ برتر والیبال لقب بگیرد.