به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با خانواده شهیدان داراب جمالی و سعید سنجیده در شهر خورموج دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرماندار دشتی در این دیدارها با تجلیل از صبر، استقامت و پایداری خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: خانواده‌های شهدا با تقدیم عزیزان خود در راه دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی، نقش ماندگاری در تاریخ پرافتخار کشور ایفا کرده‌اند و تکریم این خانواده‌ها و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان از وظایف مسئولان است.

مقاتلی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات خانواده‌های معظم شهدا افزود: مسئولان باید با ارتباط مستمر با خانواده‌های ایثارگران، مسائل و مشکلات آنان را بررسی کرده و برای رفع موانع و بهبود شرایط زندگی این خانواده‌های گرانقدر تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران افتخاری بزرگ است و مسئولان باید در مسیر پاسداشت مقام والای شهدا و تکریم خانواده‌های آنان، با جدیت و مسئولیت‌پذیری بیشتری گام بردارند.