  1. استانها
  2. بوشهر
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

فرماندار دشتی: رسیدگی به مطالبات خانواده‌های شهدا وظیفه مسئولان است

فرماندار دشتی: رسیدگی به مطالبات خانواده‌های شهدا وظیفه مسئولان است

بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت پیگیری مشکلات و مطالبات خانواده‌های شهدا و ایثارگران تأکید کرد و گفت: تکریم این خانواده‌ها و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان از وظایف مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با خانواده شهیدان داراب جمالی و سعید سنجیده در شهر خورموج دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرماندار دشتی در این دیدارها با تجلیل از صبر، استقامت و پایداری خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: خانواده‌های شهدا با تقدیم عزیزان خود در راه دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی، نقش ماندگاری در تاریخ پرافتخار کشور ایفا کرده‌اند و تکریم این خانواده‌ها و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان از وظایف مسئولان است.

مقاتلی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات خانواده‌های معظم شهدا افزود: مسئولان باید با ارتباط مستمر با خانواده‌های ایثارگران، مسائل و مشکلات آنان را بررسی کرده و برای رفع موانع و بهبود شرایط زندگی این خانواده‌های گرانقدر تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران افتخاری بزرگ است و مسئولان باید در مسیر پاسداشت مقام والای شهدا و تکریم خانواده‌های آنان، با جدیت و مسئولیت‌پذیری بیشتری گام بردارند.

کد مطلب 6991198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها