به گزارش خبرنگار مهر، محمدنور دهانی، نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای راه‌های روستایی و ۲۰۰ میلیارد ریال برای پل مانش مهرستان و پل ورودی گلشن خبر داد.

و افزود: این اعتبار در جریان پیگیری‌های انجام‌شده با علی خانقایی، معاون فنی و راه‌های روستایی، و حسن جهانیان، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، تخصیص یافته است.

بهسازی راه‌ها و ارتقای ایمنی تردد

دهانی گفت: اعتبارات اختصاص‌یافته با هدف بهسازی مسیرهای روستایی، بهبود وضعیت پل‌ها، افزایش ایمنی تردد و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان در منطقه پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم سراوان تصریح کرد: اجرای طرح‌های مرتبط با این اعتبارات می‌تواند در بهبود دسترسی روستاها، کاهش مشکلات تردد و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل در سراوان، مهرستان و گلشن مؤثر باشد.