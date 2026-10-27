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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال برای توسعه راه‌های روستایی سراوان

اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال برای توسعه راه‌های روستایی سراوان

سراوان- ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی راه‌های روستایی سراوان و بهبود وضعیت پل مانش مهرستان و پل ورودی گلشن اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنور دهانی، نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای راه‌های روستایی و ۲۰۰ میلیارد ریال برای پل مانش مهرستان و پل ورودی گلشن خبر داد.

و افزود: این اعتبار در جریان پیگیری‌های انجام‌شده با علی خانقایی، معاون فنی و راه‌های روستایی، و حسن جهانیان، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، تخصیص یافته است.

بهسازی راه‌ها و ارتقای ایمنی تردد

دهانی گفت: اعتبارات اختصاص‌یافته با هدف بهسازی مسیرهای روستایی، بهبود وضعیت پل‌ها، افزایش ایمنی تردد و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان در منطقه پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم سراوان تصریح کرد: اجرای طرح‌های مرتبط با این اعتبارات می‌تواند در بهبود دسترسی روستاها، کاهش مشکلات تردد و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل در سراوان، مهرستان و گلشن مؤثر باشد.

کد مطلب 6991204

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