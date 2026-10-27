به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان ماهنشان گفت: در حال حاضر، از مجموع ۴۵۵ هکتار باغ پسته در این شهرستان، حدود ۲۰۰ هکتار به مرحله باردهی اولیه تا اقتصادی رسیده است و سایر اراضی را نهالستان‌ها و باغات غیربارور تشکیل می‌دهند که در سال‌های آینده وارد چرخه تولید خواهند شد.

وی با بیان اینکه ماهنشان از شرایط اقلیمی مناسبی برای توسعه کشت پسته برخوردار است، افزود: بر اساس ارزیابی‌های فنی، بین ۸ تا ۱۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان مستعد توسعه باغات پسته است که بخش قابل‌توجهی از آن در حاشیه رودخانه قزل‌اوزن و مناطقی همچون میرآخور، چهره‌تپه، بهستان و رجعین قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی ماهنشان با اشاره به ارقام کشت‌شده در باغات این شهرستان تصریح کرد: رقم احمدآقایی به‌عنوان یکی از ارقام پرطرفدار و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، جایگاه ویژه‌ای در باغات پسته ماهنشان دارد. همچنین ارقام اکبری، کله‌قوچی، اوحدی و قزوینی در این شهرستان کشت می‌شوند که از ظرفیت‌های تجاری و صادراتی مناسبی برخوردارند.

رضایی میانگین عملکرد باغات بارور پسته در ماهنشان را بین ۱.۵ تا ۲.۵ تن پسته تر در هکتار اعلام کرد و گفت: با اصلاح الگوی کشت، مدیریت اصولی تغذیه و اجرای روش‌های به‌زراعی، دستیابی به عملکرد سه تا چهار تن در هکتار هدف‌گذاری شده است.

وی زمان برداشت پسته در این شهرستان را از اواسط شهریور تا اوایل مهرماه عنوان کرد و افزود: با افزایش باروری باغات جوان و ارتقای عملکرد در واحد سطح، زمینه برای افزایش تولید و تقویت جایگاه ماهنشان در تولید این محصول راهبردی در استان زنجان فراهم خواهد شد.

بر اساس این گزارش، توسعه باغات پسته در ماهنشان و بهره‌گیری از اراضی مستعد این شهرستان می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تولید محصولات باغی، ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی و تقویت ظرفیت‌های تجاری و صادراتی استان زنجان باشد.