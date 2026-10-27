آغاز مرحله استانی مسابقات قرآنی «مدهامتان» در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی عزیزی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از خواهران و برادران در قالب ۱۷ تیم در ۲ رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال و در ۹ رشته مختلف در حال برگزاری است.

وی حفظ تخصصی و عمومی، قصه‌گویی، دعا خوانی، قرائت ترتیل، هنر قرآنی، قرائت تحقیق، ترجمه‌ خوانی، اذان و مکبری را از جمله رشته‌های این دوره از مسابقات برشمرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد همدان هدف از برگزاری این رویداد را ترویج فرهنگ قرآنی تبدیل هر مسجد به یک پایگاه قرآنی و پرورش و رشد استعدادهای قرآنی عنوان کرد.

شایان ذکر است مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان نیز با حضور ۳۴۰ فعال قرآنی از سراسر کشور در قالب ۴۰ تیم از ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ ماه به میزبانی همدان برگزار خواهد شد.