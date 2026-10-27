به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، میثم مظفر در چهارصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت ساماندهی ایستگاه‌های اتوبوس، اظهار کرد: ظرفیت‌ها و قابلیت‌های پیشرفته بودن هر شهری می‌تواند در چنین ساختارهایی دیده شود؛ لذا ساماندهی این ایستگاه‌ها با نمادهای همگون برای اقشار مختلف و یا حتی مسافران خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در تهران تفاوت‌هایی در الگوهای طراحی ایستگاه‌های اتوبوس در مناطق و محلات مختلف می‌بینیم و این عدم یکپارچگی به سیما و منظر شهری آسیب می‌زند.

مظفر با تأکید بر اهمیت یکسان‌سازی و استانداردسازی نماد، تابلو و مبلمان شهری در ایستگاه‌ها، تصریح کرد: تدوین الگوی یکپارچه و سراسری با هماهنگی سازمان زیباسازی و سازمان حمل و نقل و ترافیک می تواند اثرگذار باشد. بر این اساس باید مناطق از این الگو تبعیت کنند.

وی ادامه داد: در طراحی ایستگاه‌ها تأمین سایه و سرپناه و مناسب سازی برای افراد توانخواه ضروری است. از سویی دیگر دستگاه‌های شارژ موبایل، روشنایی، مبلمان و نصب تابلوهای اطلاع رسانی تردد اتوبوس ها باید در ایستگاه ها مورد توجه قرار بگیرد.

مظفر گفت: از آشفتگی بصری در ایستگاه ها باید جلوگیری شود و تبلیغات گسترده فضای ایستگاه ها را مخدوش نکند.