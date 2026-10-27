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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

افتتاح مدرسه ۵ کلاسه در گوهرکوه؛ افزایش سرانه فضای آموزشی تفتان

افتتاح مدرسه ۵ کلاسه در گوهرکوه؛ افزایش سرانه فضای آموزشی تفتان

تفتان- با افتتاح مدرسه پنج‌کلاسه در روستای بولان‌آباد گوهرکوه و تکمیل طرح‌های آموزشی در دست اجرا، سرانه فضای آموزشی شهرستان تفتان ۲.۲ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه مدرسه پنج‌کلاسه روستای بولان‌آباد گوهرکوه تفتان، از افزایش ۲.۲ درصدی سرانه فضای آموزشی شهرستان تفتان خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های آموزشی در این شهرستان با هدف بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان و کاهش کمبود فضای آموزشی دنبال می‌شود.

افتتاح مدرسه پنج‌کلاسه در گوهرکوه

وی افزود: مدرسه پنج‌کلاسه روستای بولان‌آباد گوهرکوه تفتان با زیربنای ۳۲۷ مترمربع و اعتبار ۸ میلیارد تومان، با مشارکت یک مؤسسه خیریه به بهره‌برداری رسید.

لک‌زایی تصریح کرد: این مدرسه با فراهم‌کردن فضای آموزشی جدید برای دانش‌آموزان منطقه، بخشی از نیازهای آموزشی روستا را پوشش می‌دهد و در کنار سایر پروژه‌های در دست اجرا، به افزایش سرانه فضای آموزشی شهرستان کمک می‌کند.

لک‌زایی با تأکید بر اهمیت توسعه مدارس در مناطق کمتر برخوردار، مشارکت خیرین مدرسه‌ساز را یکی از ظرفیت‌های مهم برای تسریع در ساخت و تکمیل پروژه‌های آموزشی دانست.

به گفته وی تداوم اجرای طرح‌های آموزشی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، زمینه افزایش سرانه فضای آموزشی و دسترسی دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان به مدارس ایمن و استاندارد را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6991213

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