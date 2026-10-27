اهدای مدال طلای قهرمان آسیایی دوومیدانی ناشنوایان به حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سبحان مردانی شلمزاری، نشان طلای آسیایی در رشته دوومیدانی ناشنوایان را، به آستان قدس تقدیم کرد.

علیرضا اسماعیل‌زاده، مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی، در این مراسم با تجلیل از روحیه و اراده این ورزشکار جوان، تأکید کرد: این مدال، اولین نشان طلای آسیایی در رشته دوومیدانی ناشنوایان است که به مجموعه افتخارات ورزشی این آستان، اهدا شده است.

اسماعیل‌زاده با اشاره به آمار نشان‌های ورزشی اهدا شده به آستان قدس، اعلام کرد: تاکنون یکهزار و ۲۱۱ نشان مدال ورزشی (شامل ۱۱۲۸ مرد و ۸۳ زن) از سوی ورزشکاران اهدا شده که از این میان، ۶۴ مدال مربوط به توان‌یابان، جانبازان و پارالمپیک‌هاست که این مدال‌ها پس از طی مراحل نمایش در موزه، به خزانه آستان قدس رضوی، منتقل می‌شوند.

سبحان مردانی شلمزاری نیز در این مراسم، اظهار کرد: این مدال حاصل تلاش‌های مستمر در شرایط دشوار است. من پیش از شروع مسابقات آسیایی نیت کردم تا در صورت کسب مدال طلا، این مدال را تقدیم آستان امام هشتم کنم و خوشحالم که این خواسته، برآورده شد.

وی همچنین با بیان آرزوی خدمت در حرم مطهر و همچنین آرزوی شفای کامل برای حضور بدون محدودیت در میادین ورزشی، از خداوند برای تداوم این مسیر، شکرگزاری کرد.