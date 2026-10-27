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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

تقویت خدمات مشاوره‌ای و حمایت از مشاوران مدارس ضروری است

تقویت خدمات مشاوره‌ای و حمایت از مشاوران مدارس ضروری است

اردبیل- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل بر تقویت خدمات مشاوره‌ای و تأمین نیروی مشاور در مدارس برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلیزاده با حضور در مرکز مشاوره تلفنی ۱۵۷۰ و مرکز خدمات مشاوره و روان‌شناختی دانش‌آموزان در اردبیل، از بخش‌های مختلف این مراکز بازدید کرد و در جریان روند ارائه خدمات و مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.

وی کمبود نیروی مشاور در مدارس و محدودیت‌های کاری مشاوران مراکز تخصصی را از چالش‌های این حوزه دانست و بر ضرورت تامین نیروی متخصص و بهبود شرایط فعالیت آنان تاکید کرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: با توجه به اهمیت شناسایی زودهنگام مشکلات دانش‌آموزان، تقویت برنامه نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و هماهنگی میان مدارس، خانواده‌ها، مراکز مشاوره و دستگاه‌های مسؤول برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ضروری است.

رضاقلیزاده بیان کرد: ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان، مستلزم تقویت خدمات مشاوره‌ای، حمایت از مشاوران و همکاری بین‌بخشی است.

کد مطلب 6991217

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