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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

جلسه علنی مجلس آغاز شد؛ بررسی سوال از وزیر اقتصاد

جلسه علنی مجلس آغاز شد؛ بررسی سوال از وزیر اقتصاد

جلسه علنی حضوری-وبیناری امروز (سه شنبه ۵ آبان) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی حضوری-وبیناری امروز (سه شنبه ۵ آبان) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

سوال مصطفی پوردهقان نماینده اردکان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر اموراقتصادی و دارایی

انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

کد مطلب 6991222
زهرا علیدادی

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