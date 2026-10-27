جلسه علنی مجلس آغاز شد؛ بررسی سوال از وزیر اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی حضوری-وبیناری امروز (سه شنبه ۵ آبان) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:



سوال مصطفی پوردهقان نماینده اردکان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر اموراقتصادی و دارایی



انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها



ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان



گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان