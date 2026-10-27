سرمربی فوتسال دختران: شناختی از کاستاریکا در المپیک جوانان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه شریف در آستانه اعزام این تیم به بازی‌های المپیک جوانان سنگال اظهار کرد: هشتمین اردوی آماده‌سازی تیم از یکم تا پنجم آبان‌ماه برگزار شد و این اردو مرحله نهایی آماده‌سازی و متصل به اعزام بود. خوشبختانه ۱۰ بازیکن نهایی مشخص شدند و بازیکنان از شرایط جسمانی خوبی برخوردار هستند و به آمادگی نسبی مطلوبی رسیده‌اند.

وی با اشاره به دیدارهای تدارکاتی تیم ملی در مسیر آماده‌سازی عنوان کرد: در اردوی قبلی دو بازی دوستانه مقابل تیم ملی فوتسال بزرگسالان و پالایش نفت آبادان برگزار کردیم. اگر چه در این دو مسابقه نتیجه را واگذار کردیم اما این دیدارها کمک زیادی به ما کرد تا نقاط ضعف تیم را شناسایی کنیم و در اردوی پایانی روی برطرف کردن آن‌ها تمرکز داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتسال جوانان دختر با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد ملی‌پوشان در این رقابت‌ها یادآور شد: اگرچه شناخت مستقیمی از رقبای خود نداریم، اما با توجه به توانمندی و ظرفیت بازیکنان که سال گذشته در بازی‌های آسیایی بحرین به نمایش گذاشتند و موفق به کسب مدال طلا شدند، به این تیم امیدوار هستیم. امیدوارم بازیکنان بتوانند توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند، رقابت‌های خوبی را پشت سر بگذارند و برای کشورمان افتخارآفرینی کنند.

وی درباره حریفان ایران در این مسابقات خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم دیدار نخست مقابل کاستاریکا سخت‌ترین بازی ما باشد چرا که در این مسابقه شناخت کافی از حریف نداریم و این موضوع می‌تواند چالش مهمی برای تیم باشد. با این حال، پس از بازی نخست فرصت خواهیم داشت با آنالیز مسابقات، شناخت بهتری از تیم‌های کامرون و ایتالیا به دست آوریم و با آمادگی بیشتری مقابل آن‌ها قرار بگیریم.

وی با قدردانی از تمامی افرادی که در مسیر تشکیل و آماده‌سازی این تیم نقش داشتند، تاکید کرد: از اردیبهشت‌ماه تاکنون حدود ۶۰ بازیکن از سراسر کشور به اردوهای تیم ملی دعوت شدند و در مراحل مختلف به ما کمک کردند تا به جمع ۱۰ بازیکن نهایی برسیم. از همه این بازیکنان و همچنین مربیان شهرستان‌ها که با وجود محدودیت‌ها برای رشد و پیشرفت استعدادها تلاش کردند، تشکر می‌کنم. این تیم ملی متعلق به همه مربیان است.

شریف گفت: از خانواده‌های بازیکنان که همواره حامی فرزندان خود بودند و شرایط حضور آن‌ها در اردوها را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. همچنین از فدراسیون فوتبال، کمیته بانوان، کمیته فوتسال و تمامی عزیزانی که در طول اردوهای آماده‌سازی همراه تیم بودند، تشکر می‌کنم. امیدوارم با حضور شایسته در این رقابت‌ها و کسب نتایج مطلوب، بتوانیم زحمات و حمایت‌های همه این عزیزان را جبران کنیم.