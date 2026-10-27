گزارش قالیباف به مجلس از جزییات دیدار با رهبر انقلاب و توصیه های ایشان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی حضوری-وبیناری امروز (سه شنبه ۵ آبان) در نطق پیش از دستور خود با اشاره به دیدار خود با مقام معظم رهبری اظهار کرد: معمولا یکی از پرسش‌هایی که مطرح می کنند درباره سلامتی رهبر انقلاب است؛ خدمت نمایندگان عرض می‌کنم که آقا در سلامت کامل هستند.



وی ادامه داد: آنچه در این ملاقات مشاهده کردم و برای خود من که از نزدیک با ایشان آشنایی داشتم، برجستگی ویژه‌ای داشت، روحیه‌ قوی، پرنشاط، باامید و با صلابت و آرامش قلبی ایشان بود؛ وقتی با حضرت آقا صحبت می‌کردم، این ویژگی‌ها در وجود ایشان کاملا ملموس بود.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح شده در دیدار با رهبر انقلاب گفت: انصافا ایشان اشراف کامل به مسائل در کلیات و جزئیات دارند. البته من از قبل هم نسبت به این موضوع مطلع بودم.



قالیباف همچنین اظهار کرد: واقعیت تلخ این است، در شرایطی قرار داریم قائد و امام شهید ما به شهادت رسیدند و این جنایت، غم بزرگی را بر همه ما وارد کرد و ثلمه بزرگی بود اما به هر حال امام شهید برای رهبر انقلاب، هم رهبر و هم پدر بود و این غم بزرگ مصیبتی برای نزدیکان و خانواده ایشان است لذا در این شرایط حساس روحیه ایشان بسیار قابل توجه است.



وی گفت: امروز مصداق عینی این فرمایش امام کبیر است که «همه اسلام در مقابل همه کفر ایستاده است»؛ من با تمام وجودم احساس کردم که این صلابت و آرامش قلبی، نشان‌دهنده ایمان قوی به خداوند متعال و اعتقاد عمیق به مردم است.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این دیدار گفت: در این جلسه، موضوعاتی مطرح شد و ایشان با دقت موضوعات را پیگیری کردند و رهنمودهایی در موضوعات مختلف ابلاغ کردند. در این رفت‌وبرگشت‌ها، آنچه برای من بسیار اثرگذار بود، ایشان نسبت به چشم‌انداز و افق پیش رو بسیار امیدوار و مثبت بودند و بر موضوعات رو به جلو تأکید داشتند تا به این سمت حرکت کنیم.



وی یکی از موضوعات مهم مطرح شده در دیدار با رهبر انقلاب را مسائل اقتصادی عنوان و اظهار کرد: یکی از نکاتی که ایشان با دقت به آن توجه داشتند، شاخص‌های کلان اقتصادی بود و اینکه بیش‌برآوردی و کم‌برآوردی اتفاق نیفتد.



رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع مهم دیگر، ایمن‌سازی زنجیره‌های تولید بود. این سومین بار بود که ایشان به‌طور جدی این موضوع را از من به طور جدی پیگیری می‌کردند. در طول جنگ رمضان، برای سومین بار است که ایشان این موضوع را پیگیری می کردند چه در زمینه مواد اولیه، چه در چرخه‌های تولید و چه در حوزه کالاهای اساسی که اهمیت بسیار زیادی دارند.

قالیباف اظهار کرد: موضوع مهم دیگری که رهبر انقلاب تاکید داشتند، حفظ قدرت خرید مردم و توجه به معیشت مردم و به طور خاص معیشت نیروهای مسلح و رزمندگانی است که در میدان حضور دارند. بدون شک، همه ملت می‌دانند که باید نیروهای مسلح و رزمندگان در اولویت ما باشند.



وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره برنامه هفتم توسعه گفت: رهبر انقلاب نکاتی درباره برنامه هفتم داشتند که این موضوع در پیام ایشان به اجلاسیه سوم مجلس مطرح شده بود؛ به‌ویژه در حوزه بازسازی و مباحث مرتبط با آن که اقداماتی هم در این زمینه انجام شده است.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از مباحث نیز به مسائل نظامی، موضوعات جنگ و جبهه مقاومت اختصاص داشت که اینها مسائل قابل توجهی بودند. بخشی دیگر در حوزه دیپلماسی، مذاکرات و همچنین جنگ اقتصادی به‌ویژه طرد اقتصادی و محاصره دریایی بود که ایشان نکات مهمی را مطرح کردند و گزارش‌هایی ارائه و بحث شد.



قالیباف افزود: ایشان بر خدمت‌رسانی به مردم به خصوص در حوزه تاب‌آوری و وحدت حداکثری میان مسئولان و اتخاذ مواضع محکم و یکپارچه در موضوعات مختلف به‌ویژه در میان مسئولان و به طریق اولی در سطح سران تاکید کردند که الحمدالله این هماهنگی وجود دارد.



وی افزود: نکته دیگری که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار داشت، آخرین وضعیت روابط و بحث ها با شرکای راهبردی به‌ویژه چین بود. این موضوع از جمله مسائلی است که ایشان به‌طور مستمر پیگیر آن هستند و در این زمینه نیز رهنمودهایی داشتند که ابلاغ فرمودند تا دنبال شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع بندی گفت: ایشان بر همکاری دولت و مجلس تأکید داشتند که ان‌شاءالله همه ما به این موضوع توجه کنیم. اگر بخواهم همه این موضوعات را در یک کلام بگویم که کلام امام کبیر ما، امام شهید و امام حاضر است، این است که رمز پیروزی ما برای موفقیت و عبور از تنش‌ها و چالش‌ها، وحدت در کلام و عمل است. باید هم این وحدت را هم بگوییم و هم عمل کنیم؛ بایستیم و در این مسیر پیش برویم و اوامر رهبر انقلاب را به عنوان ولی امر خود و فرمانده معظم کل قوا به خصوص در ایامی که در جنگی هستیم، توجه کرده و لحظه‌ای در این مسیر درنگ نکنیم.



وی گفت: همواره باید این فرموده امام کبیر ما در گوش و وجودمان باشد که فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد»؛ ان‌شاءالله در این مسیر حرکت کنیم و پیش برویم.



بعد از پایان نطق رئیس مجلس، نمایندگان شعار «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست»، «مرگ بر آمریکا»، مرگ بر اسرائیل» سر دادند.