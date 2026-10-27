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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

صدور شناسنامه دیجیتال برای باغات و گلخانه‌های اشکذر آغاز شد

صدور شناسنامه دیجیتال برای باغات و گلخانه‌های اشکذر آغاز شد

یزد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر از آغاز فرآیند ثبت دیجیتال باغات و گلخانه‌ها با هدف ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و امکان رهگیری تولیدات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا میرجلیلی گفت: جلسه تخصصی بررسی ثبت سامانه‌ای باغات و گلخانه‌ها با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی اظهار کرد: صدور شناسنامه دیجیتال و کد پاسخ سریع (QR Code) برای باغات و گلخانه‌ها با هدف ایجاد هویت دیجیتال برای محصولات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح امکان دسترسی به اطلاعات محصول از طریق اسکن کد QR را فراهم می‌کند و می‌تواند به شفافیت بیشتر فرآیند تولید و عرضه محصولات کشاورزی کمک کند.

میرجلیلی با تأکید بر ضرورت نوسازی زیرساخت‌های تولید تصریح کرد: اجرای این فرآیند، زمینه ارتقای کیفیت محصولات و افزایش اعتبار تولیدات اشکذر در بازارهای داخلی و صادراتی را فراهم می‌کند.

در ادامه این نشست، مسئول تولیدات گیاهی کارشناسان پهنه مدیریت، چالش‌ها و راهکارهای اجرایی ثبت اطلاعات تولیدکنندگان را بررسی کردند. رئیس صنف نیز بر ضرورت تعامل کشاورزان و نهادهای نظارتی برای تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد.

کد مطلب 6991233

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