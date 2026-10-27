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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

ذخایر خونی پایدار پشتوانه نظام سلامت در بحران‌هاست

ذخایر خونی پایدار پشتوانه نظام سلامت در بحران‌هاست

ساری- مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به اهمیت راهبردی ذخایر خونی در مدیریت بحران‌ها، تأمین مستمر خون و فرآورده‌های خونی را یکی از مؤلفه‌های مهم پدافند غیرعامل دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پوریانی صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه آمادگی نظام سلامت در برابر حوادث و شرایط اضطراری نیازمند برنامه‌ریزی و تأمین به‌موقع اقلام حیاتی است، اظهار کرد: خون و فرآورده‌های خونی از نیازهای اساسی مراکز درمانی هستند و دسترسی مستمر به این منابع می‌تواند در نجات جان بیماران و مصدومان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

وی افزود: پدافند غیرعامل با هدف کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری در برابر تهدیدها و بحران‌ها دنبال می‌شود و در این چارچوب، حفظ ذخایر کافی خون و تداوم فعالیت مراکز انتقال خون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به شرایط جمعیتی و درمانی استان بیان کرد: مازندران به دلیل برخورداری از جاذبه‌های گردشگری، در بخش‌هایی از سال میزبان شمار زیادی از مسافران و گردشگران است. از سوی دیگر، نیازهای درمانی جمعیت بومی و فعالیت ۴۷ مرکز درمانی در استان، برنامه‌ریزی مستمر برای تأمین خون و فرآورده‌های خونی را ضروری می‌کند.

پوریانی با تأکید بر اینکه نیاز به خون محدود به شرایط بحرانی نیست، گفت: بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی، سرطان و بیماری‌های کلیوی که به دیالیز نیاز دارند، در کنار بیماران تحت عمل جراحی و مصدومان حوادث، به تأمین مستمر خون و فرآورده‌های آن وابسته هستند؛ ازاین‌رو، حفظ ذخایر مناسب باید به‌صورت پیوسته مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: اهدای خون نباید تنها در زمان بروز حوادث یا کاهش ذخایر خونی مورد توجه قرار گیرد، بلکه حضور منظم اهداکنندگان در مراکز انتقال خون، امکان برنامه‌ریزی بهتر و تأمین پایدار نیاز بیماران را فراهم می‌کند و آمادگی مراکز درمانی را برای مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده افزایش می‌دهد.

مدیرکل انتقال خون مازندران همچنین از تلاش کارکنان این مجموعه در بخش‌های تأمین، فرآوری، نگهداری و توزیع خون و فرآورده‌های خونی قدردانی کرد و افزود: عملکرد مستمر و مسئولانه کارکنان در کنار همراهی اهداکنندگان، زنجیره تأمین خون را تقویت می‌کند و در استمرار خدمات درمانی و نجات جان بیماران مؤثر است.

پوریانی در پایان از مردم مازندران، به‌ویژه جوانان، بانوان و اهداکنندگان مستمر خون خواست با مراجعه منظم به مراکز انتقال خون، در تأمین نیاز بیماران مشارکت کنند و خاطرنشان کرد: تداوم فرهنگ اهدای خون، اقدامی انسان‌دوستانه و ضرورتی اساسی برای حفظ ذخایر خونی و افزایش آمادگی نظام سلامت در شرایط بحرانی است.

کد مطلب 6991234

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