به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پوریانی صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه آمادگی نظام سلامت در برابر حوادث و شرایط اضطراری نیازمند برنامه‌ریزی و تأمین به‌موقع اقلام حیاتی است، اظهار کرد: خون و فرآورده‌های خونی از نیازهای اساسی مراکز درمانی هستند و دسترسی مستمر به این منابع می‌تواند در نجات جان بیماران و مصدومان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

وی افزود: پدافند غیرعامل با هدف کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری در برابر تهدیدها و بحران‌ها دنبال می‌شود و در این چارچوب، حفظ ذخایر کافی خون و تداوم فعالیت مراکز انتقال خون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به شرایط جمعیتی و درمانی استان بیان کرد: مازندران به دلیل برخورداری از جاذبه‌های گردشگری، در بخش‌هایی از سال میزبان شمار زیادی از مسافران و گردشگران است. از سوی دیگر، نیازهای درمانی جمعیت بومی و فعالیت ۴۷ مرکز درمانی در استان، برنامه‌ریزی مستمر برای تأمین خون و فرآورده‌های خونی را ضروری می‌کند.

پوریانی با تأکید بر اینکه نیاز به خون محدود به شرایط بحرانی نیست، گفت: بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی، سرطان و بیماری‌های کلیوی که به دیالیز نیاز دارند، در کنار بیماران تحت عمل جراحی و مصدومان حوادث، به تأمین مستمر خون و فرآورده‌های آن وابسته هستند؛ ازاین‌رو، حفظ ذخایر مناسب باید به‌صورت پیوسته مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: اهدای خون نباید تنها در زمان بروز حوادث یا کاهش ذخایر خونی مورد توجه قرار گیرد، بلکه حضور منظم اهداکنندگان در مراکز انتقال خون، امکان برنامه‌ریزی بهتر و تأمین پایدار نیاز بیماران را فراهم می‌کند و آمادگی مراکز درمانی را برای مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده افزایش می‌دهد.

مدیرکل انتقال خون مازندران همچنین از تلاش کارکنان این مجموعه در بخش‌های تأمین، فرآوری، نگهداری و توزیع خون و فرآورده‌های خونی قدردانی کرد و افزود: عملکرد مستمر و مسئولانه کارکنان در کنار همراهی اهداکنندگان، زنجیره تأمین خون را تقویت می‌کند و در استمرار خدمات درمانی و نجات جان بیماران مؤثر است.

پوریانی در پایان از مردم مازندران، به‌ویژه جوانان، بانوان و اهداکنندگان مستمر خون خواست با مراجعه منظم به مراکز انتقال خون، در تأمین نیاز بیماران مشارکت کنند و خاطرنشان کرد: تداوم فرهنگ اهدای خون، اقدامی انسان‌دوستانه و ضرورتی اساسی برای حفظ ذخایر خونی و افزایش آمادگی نظام سلامت در شرایط بحرانی است.