از وعده آزادی تا حاشیه انقلاب؛ دنیامالی چرا ثابت قدم را کنار گذاشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای ورزشگاه آزادی هنوز به پایان نرسیده اما مدیریت شرکتی که مسئولیت بازسازی و نگهداری این مجموعه و دیگر اماکن ورزشی کشور را برعهده دارد، وارد فصل تازه‌ ای شده است.

محمد علی ثابت‌ قدم که روز یکشنبه (۳ آبان) در جریان بازدید از ورزشگاه آزادی، اواخر آذر یا اوایل دی را زمان پیش‌ بینی‌شده برای بهره‌ برداری اولیه از این مجموعه اعلام کرده بود، یک روز پس از این بازدید و اعلام زمان جدید (دوشنبه ۴ آبان)، جای خود را به عباس واحدی داد؛ تغییری که با حکم احمد دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان، رقم خورد.

تغییر مدیرعامل به‌ خودی‌ خود اتفاق غیر معمولی در ساختار مدیریتی نیست اما آنچه این جابه‌جایی را قابل تأمل می‌ کند، شرایطی است که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در ماه‌ های اخیر پشت سر گذاشته و مسئولیت سنگینی که همچنان بر دوش این مجموعه قرار دارد.

آزادی؛ پروژه‌ ای که با وعده‌ ها به پایان نمی‌ رسد

بازسازی ورزشگاه آزادی، پروژه‌ ای معمولی و کم‌ اهمیت نیست. این مجموعه یکی از مهم‌ ترین زیرساخت‌ های ورزشی کشور است و تعطیلی طولانی‌ مدت آن، فوتبال ایران را از یکی از اصلی‌ ترین ورزشگاه‌ های خود محروم کرده است. در چنین شرایطی، اعلام زمان‌ های تازه برای بهره‌ برداری، زمانی ارزشمند است که با برنامه‌ ای روشن، پیشرفت قابل ارزیابی و امکان پاسخ‌ خواهی همراه باشد.

ثابت‌ قدم در آخرین اظهارات خود اواخر آذر یا اوایل دی را به عنوان زمان جدید بهره برداری اعلام کرد. این در حالی است که پیش‌ تر نیز موعد های دیگری برای پایان بازسازی مطرح شده بود. همین تغییر زمان‌ بندی‌ ها، ضرورت شفاف‌ سازی درباره میزان پیشرفت واقعی پروژه، موانع باقی‌مانده و امکان تحقق وعده جدید را افزایش می‌ دهد.

البته نباید دشواری‌ های فنی، الزامات ایمنی و محدودیت‌ های مالی این پروژه و حتی همزمانی با جنگ رمضان را نادیده گرفت اما این عوامل نیز ضرورت مدیریت دقیق، اطلاع‌ رسانی منسجم و پاسخ‌ گویی روشن را از میان نمی‌ برند. وقتی پروژه‌ ای با چنین اهمیت و هزینه‌ ای با تأخیر مواجه می‌ شود، افکار عمومی حق دارد بداند چه میزان از برنامه محقق شده و چه کسی مسئول تحقق زمان‌ بندی اعلام‌ شده است.

اینها مطالبی است که خبرگزاری مهر روز چهارم آبان در گزارشی با عنوان «ورزشگاه بلاتکلیف آزادی وحسرت دیدار دوباره؛ از وعده مرداد تا قرار آذر» به آن پرداخت.

ماجرای انقلاب؛ مسئله فقط تعطیلی یک مجموعه نبود

در کنار پرونده آزادی، ماجرای اعلام تعطیلی مجموعه ورزشی انقلاب نیز قابل توجه است؛ اتفاقی که بنا بر روایت مطرح‌ شده، بدون اطلاع قبلی وزیر ورزش اعلام شد و در فاصله‌ ای کوتاه، روایت‌ های متفاوتی درباره آن شکل گرفت؛ موضوعی که خبرگزاری مهر نیز در گزارشی با عنوان «ماجرای شب پرحاشیه تو مجموعه؛ ایستادگی شرکت توسعه مقابل وزارت ورزش» به آن پرداخت.

اگر این روایت‌ ها دقیق باشد، مسئله فقط تعطیلی یا بازگشایی یک مجموعه ورزشی نیست؛ پرسش اصلی این است که تصمیمی با چنین ابعادی چگونه اتخاذ و اطلاع‌ رسانی شده و چرا در فاصله‌ ای کوتاه، توضیحات متفاوتی درباره آن ارائه شده است؟

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، نهادی است که تصمیم‌ ها و اطلاع‌ رسانی‌ هایش می‌ تواند مستقیما بر ورزشکاران، باشگاه‌ ها، مسابقات و برنامه‌ های ورزشی اثر بگذارد. در چنین ساختاری، هماهنگی با وزارت ورزش، به‌ویژه در موضوعات مهم و دارای پیامد های گسترده، یک ضرورت مدیریتی است نه مسئله‌ ای تشریفاتی.

البته تا زمانی که علت رسمی تغییر مدیرعامل اعلام نشده، نمی‌ توان ماجرای مجموعه انقلاب را دلیل قطعی این جابه‌ جایی دانست. با این حال، هم‌ زمانی این حواشی با تغییر مدیریت شرکت، ضرورت روشن شدن ابعاد ماجرا را بیشتر می‌ کند.

تغییر مدیر کافی نیست؛ پاسخ‌ گویی باید ادامه داشته باشد

کنار رفتن ثابت‌ قدم، به‌ تنهایی نه به معنای حل مشکلات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است و نه تکلیف پروژه‌ های نیمه‌ تمام را روشن می‌ کند. مهم‌ تر از نام مدیرعامل، شیوه اداره مجموعه، کیفیت تصمیم‌ گیری، هماهنگی با وزارت ورزش و میزان پایبندی به تعهدات اعلام‌ شده است.

اگر تصمیم وزیر ورزش با هدف بازنگری در مدیریت این شرکت و بهبود روند امور اتخاذ شده باشد، اکنون باید نتیجه آن در عمل دیده شود. عباس واحدی در جایگاه سرپرست جدید، با پرونده‌ ای روبه‌ روست که مهم‌ ترین بخش آن، تعیین تکلیف ورزشگاه آزادی و بازگرداندن اعتماد به وعده‌ های مدیریتی است.

در نهایت، معیار ارزیابی این تغییر نه مراسم تودیع و معارفه است و نه صرفا جابه‌ جایی یک نام در راس شرکت؛ معیار، عملکردی است که از این پس در میدان عمل دیده خواهد شد.

ورزشگاه آزادی همچنان منتظر پایان بازسازی است، مجموعه انقلاب به توضیحی روشن درباره حواشی اخیر نیاز دارد و افکار عمومی نیز حق دارد بداند تصمیم‌ ها در مدیریت اماکن ورزشی بر چه مبنایی گرفته می‌ شوند. تغییر مدیر زمانی معنا پیدا می‌ کند که به تغییر در عملکرد منجر شود در غیر این صورت، تنها نام‌ ها تغییر می کنند.