جان باختن نوجوان ۱۵ ساله بر اثر غرق شدگی در استخر نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته گزارشی مبنی بر وقوع حادثه غرق شدگی در یکی از استخرهای شنای شهرستان نهاوند به پزشکی قانونی همدان واصل شد که در آن نوجوانی ۱۵ ساله به دلیل عدم تسلط و مهارت کافی در شنا و ورود به بخش عمیق استخر دچار حادثه شد.

وی افزود: فرد حادثه دیده حین غرق شدگی بلافاصله از سوی ناجیان غریق از آب خارج و پس از انجام اقدامات اولیه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان شهرستان نهاوند منتقل شد اما به دلیل وخامت حال عمومی مصدوم برای تکمیل مراحل درمان تخصصی به مرکز استان اعزام شد و متاسفانه به‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه کادر پزشکی و درمانی به دلیل عوارض شدید ناشی از غرق شدگی جان خود را از دست داد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به آمار مقایسه‌ای تلفات غرق شدگی خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۹ نفر بر اثر غرق شدگی در منابع آبی مختلف استان جان باخته‌اند و این رقم در مقایسه با ۶ نفر در مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

مالمیر با ابراز نگرانی از افزایش این حوادث و تاکید بر اینکه غرق شدگی حادثه‌ای کاملا پیشگیرانه است، گفت: برخلاف تصور عمومی غرق شدگی تنها در دریا یا رودخانه‌های خروشان رخ نمی‌دهد و عدم آشنایی با فنون شنا، اعتمادبه‌نفس کاذب، شوک ناشی از دمای آب و عدم نظارت کافی در استخرهای کشاورزی یا تفریحی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انسداد مجاری تنفسی و مرگ منجر شود.

وی درباره راهکارهای پیشگیرانه یادآور شد: ارزیابی دقیق سطح مهارت و پرهیز از ورود به بخش‌های عمیق بدون تسلط کامل نخستین گام در پیشگیری از وقوع چنین حوادثی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در پایان با هشدار نسبت به خطرات شنا در اماکن غیرمجاز تصریح کرد: شنا در سدها، کانال‌های آبرسانی، رودخانه‌ها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی به دلیل وجود جریان‌های زیرسطحی، برودت شدید آب و احتمال لایه‌روبی نشدن، فوق‌العاده خطرناک است و خودداری از شیرجه در آب‌های کم‌عمق یا ناآشنا و پرهیز از شوخی‌های پرخطر نظیر نگه داشتن افراد زیر آب از دیگر اصول حیاتی است که رعایت آن‌ها مانع از بروز آسیب‌های نخاعی، بی‌هوشی و فاجعه‌های جبران ناپذیر می‌شود.