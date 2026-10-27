۴۵ میلیارد ریال خدمات جهادی سلامت در جنوب غرب خوزستان ارائه شد

سید محمد صالحی بهبهانی در گغتکو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های جهادی سلامت در روزهای پایانی مهرماه و روزهای نخست آبان‌ماه با همکاری گروه‌های جهادی بنیاد علوی، شهید مولانیا، ابناءالزهرا(س) و رایه‌الهدی و مشارکت نهادهای حمایتی اجرا شد.

وی، هدف از این برنامه‌ها را تسهیل دسترسی اقشار آسیب‌پذیر و خانوارهای دهک‌های درآمدی یک و دو به خدمات بهداشتی و درمانی عنوان کرد و افزود: در قالب این اقدامات، ۴۴۶ معاینه چشم، ۳۵۳ عینک رایگان، ۴۵۰ ویزیت پزشکان متخصص، ۱۸۰ معاینه دندانپزشکی و ۳۲ آزمایش پاپ‌اسمیر انجام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: خدمات پاراکلینیکی و دارویی نیز به‌صورت رایگان به جامعه هدف ارائه شد و مجموع ارزش خدمات از ۴۵ میلیارد ریال فراتر رفت.

صالحی بهبهانی با تأکید بر نقش مشارکت‌های اجتماعی، گروه‌های جهادی و ظرفیت مسئولیت اجتماعی در حمایت از اقشار کم‌برخوردار تصریح کرد: تداوم این برنامه‌ها گامی مؤثر در کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت و تحقق عدالت در سلامت در جنوب غرب خوزستان است.