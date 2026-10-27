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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

زمان ثبت‌نام خوابگاه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد دانشگاه علامه

زمان ثبت‌نام خوابگاه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد دانشگاه علامه

اداره خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبائی، زمان و نحوه ثبت‌نام و درخواست اسکان دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه غیربومی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبائی در اطلاعیه شماره ۵، زمان و نحوه ثبت‌نام و درخواست اسکان دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه غیربومی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

بر اساس اطلاعیه اداره خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبائی، ثبت‌نام و انتخاب اتاق برای دانشجویان واجد شرایط از ساعت ۱۳ روز سه‌شنبه، ۵ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه، ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

متقاضیان پس از تکمیل ثبت‌نام آموزشی نیم‌سال اول، باید در مهلت تعیین‌شده با مراجعه به سامانه خوابگاهی دانشگاه به نشانی ems.atu.ac.ir و ورود با نام کاربری و رمز عبور خود، مراحل ثبت درخواست اسکان و انتخاب اتاق را به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام دهند.

بر اساس این اطلاعیه، خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبائی از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه، ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، بازگشایی خواهند شد.

دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری امور مربوط به اسکان می‌توانند در ساعات اداری با شماره‌های ۴۸۳۹۳۴۰۳، ۴۸۳۹۳۴۱۸، ۴۸۳۹۳۴۲۰، ۴۸۳۹۳۴۱۷ و ۴۸۴۸۳۹۳۴۱۶ تماس بگیرند.

کد مطلب 6991251
زهرا سیفی

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