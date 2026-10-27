ادعای تبعیض و اختصاص منافع به افراد خاص باید مستند باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، احمد صادقی در چهارصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مطالبی در برخورد سیاسی شهردار با گروهی خاص مطرح شد، اظهار کرد: حق نقد و طرح سوال برای تمام اعضا محفوظ است اما اینکه گفته شده بیت المال در غنیمت عده ای خاص است، موضوعی است که باید مصداق و سند داشته باشد.

وی افزود: نمی‌توانید چنین ادعایی مطرح کنید و مسئولان شهرداری را متهم کنید. حمایت من و برخی اعضای دیگر از شهردار مبتنی بر عملکرد شهرداری است. بنده در مورد عملکرد معاونت شهرسازی، خدمات شهری، فنی و عمرانی و برنامه ریزی مباحث مفصلی مطرح کردم.

صادقی با اشاره به مصادیق عملکرد شهرداری تهران تأکید کرد: برقی سازی، تأمین اتوبوس، عملکرد حوزه شهرسازی، ایفای نقش مردم در حوزه فرهنگی و کارنامه خدمات شهری در ایام جنگ از جمله مصادیق عملکرد شهرداری است که همه در ایام جنگ واکنش مثبتی به آن داشتند.

وی ادامه داد: اگر نقد است چرا نمی‌تواند کارشناسی باشد؟ در مورد مسکن که موضوع امید واهی را مطرح کردید باید بگوییم که شهرداری برای کمک به حل مسئله مسکن برنامه ای ارائه کرد و می توانیم در مورد تعهدات ارزیابی انجام دهیم اما در این مورد کارشکنی برخی اعضا و محاصره ها و شرایط جنگی را نادیده بگیریم.

صادقی گفت: در زمان افزایش تنش های اقتصادی، حفظ حمل و نقل عمومی و پرداختن به معیشت مردم اولویت نیست؟ چرا می گویید امید واهی مطرح می شود. کدام پروژه حمل و نقلی و عمرانی برای اجرای این طرح ها متوقف شده است. نمی توان تمام اقدامات را کنار گذاشت و گفت اولویت های شهر رها شده است.

وی تأکید کرد: بنده هم با معاونین و یا شهرداران مناطق تماس می‌گیرم و گاهی پاسخ نمی‌گیرم. اما برداشت سیاسی از این موضوع ندارم. شأن شورا نظارت مؤثر بر عملکرد و صیانت از حقوق مردم است و نباید چنین مواردی مطرح شود. ادعای تبعیض و اختصاص منافعی خاص به اشخاص باید توسط هیئت رئیسه بررسی و نتایج آن در صحن ارائه شود و اگر چنین چیزی نبود در صحن اصلاح شود.