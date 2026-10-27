به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۵ آبان‌ماه) مجلس، در جریان طرح سؤال از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره «علت شانه خالی کردن وزیر از گرانی‌ها»، با اشاره به افزایش قیمت‌ها و تشدید مشکلات معیشتی مردم، اظهار کرد: سؤالی که امروز از وزیر اقتصاد مطرح می‌شود، مربوط به یک سال قبل است. ما از وزیر پرسیدیم دلیل گرانی‌ها چیست، اما به‌جای پاسخ به این سؤال، درباره فرار مالیاتی صحبت می‌شود.



وی با تأکید بر مسئولیت وزیر اقتصاد در حوزه سیاست‌های مالی کشور افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه سیاست‌های پولی نیز مسئولیت دارد و در تعیین رئیس بانک مرکزی و نظارت بر سیاست‌های پولی این بانک نقش‌آفرین است. در ساختار قانونی نیز برای وزیر اقتصاد در مجمع عالی بانک مرکزی نقشی در نظر گرفته شده است تا سیاست‌های پولی پیش از اجرا مورد بررسی قرار گیرد و تصمیماتی اتخاذ نشود که به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به زمان آغاز فعالیت وزیر اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد از خردادماه ۱۴۰۴ مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفت و امروز، پس از پنج بار خارج شدن این سؤال از دستور کار، موضوع در مجلس مطرح شده است. در فرصت مناسب درباره دلایل و انگیزه‌های خارج شدن این سؤال از دستور کار نیز توضیح خواهم داد؛ چراکه اگر همین زمان و انرژی صرف اصلاح وضعیت اقتصادی می‌شد، شاید شرایط بهتری داشتیم.



پوردهقان ادامه داد: وزیر اقتصاد در شرایطی مسئولیت را پذیرفت که مجلس نسبت به وضعیت معیشت مردم حساس بود و وزیر سابق اقتصاد نیز به دلیل مسائل اقتصادی، گرانی‌ها و تورم در همین مجلس استیضاح شده بود. از سوی دیگر، کشور در شرایط جنگی قرار داشت و وزیر جدید با آگاهی از این وضعیت، مسئولیت وزارتخانه را پذیرفت.



وی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی مطرح‌شده در جریان سؤال از وزیر اقتصاد بیان کرد: نرخ حواله ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۸۶ هزار تومان رسیده که بیانگر افزایشی حدود ۱۷۰ درصدی است. همچنین رشد اقتصادی از حدود سه درصد به منفی پنج درصد رسیده و تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه نیز افزایش قابل توجهی داشته‌اند.



نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه‌شده، تورم نقطه‌به‌نقطه از حدود ۴۰ درصد به ۹۰ درصد و تورم سالانه از حدود ۳۵ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: میزان نقدینگی نیز از حدود ۱۱ میلیون میلیارد تومان به ۱۹ میلیون میلیارد تومان رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده وخامت شرایط اقتصادی و ضرورت پاسخگویی مسئولان مرتبط است.



پوردهقان در ادامه با اشاره به وضعیت نظام بانکی اظهار کرد: اضافه‌برداشت بانک‌ها که پیش‌تر حدود ۵۰۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، بر اساس گزارشی که از سوی دیوان محاسبات مطرح شده، در پایان سال به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.



وی همچنین با اشاره به افزایش شاخص فلاکت از حدود ۴۶ به ۹۱ واحد، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: سؤال اصلی این است که علت این افزایش‌ها چیست؟ انتظار داشتیم وزیر اقتصاد به‌جای پرداختن به موضوعاتی مانند فرار مالیاتی، درباره دلایل افزایش قیمت‌ها و تغییرات شاخص‌های اقتصادی توضیح دهد.



این نماینده مجلس افزود: در روزهای اخیر، شمار زیادی از نمایندگان با من تماس گرفته‌اند یا پیام داده‌اند و خواسته‌اند صدای مردم، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کارکنان دولت و نیروهای نظامی درباره گرانی‌ها باشم. مردم می‌خواهند بدانند علت افزایش قیمت‌ها چیست و چرا وضعیت معیشتی آن‌ها هر روز دشوارتر می‌شود.



پوردهقان با طرح این پرسش که آیا وزیر اقتصاد، جنگ و اقدامات آمریکا و اسرائیل را عامل افزایش قیمت‌ها می‌داند یا خیر، گفت: اگر مسئولان، جنگ تحمیلی و اقدامات دشمن را علت اصلی مشکلات اقتصادی می‌دانند، باید در این زمینه توضیح دهند؛ اما اگر عوامل دیگری نیز وجود دارد، لازم است به‌صورت شفاف درباره آن‌ها پاسخگو باشند.



وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: در آن مقطع، آقایان همتی، مدنی‌زاده و میدری و دیگر اعضای تیم اقتصادی، نرخ ارز رسمی کشور را در یک شب از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش دادند و به اقتصاد شوک وارد کردند. پس از آن نیز نرخ ارز در بازار غیررسمی به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسید.



نماینده مردم اردکان در مجلس با طرح این پرسش که آیا این سیاست‌ها به حذف رانت و ایجاد ثبات در تولید منجر شده‌اند، افزود: در شرایطی که نرخ حواله ارز به حدود ۱۸۰ هزار تومان و نرخ ارز در بازار غیررسمی به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده است، نمی‌توان صرفاً با ادعای حذف رانت از کنار پیامدهای این سیاست‌ها عبور کرد؛ به‌ویژه آنکه رشد اقتصادی نیز منفی شده است.



پوردهقان با تأکید بر لزوم تفکیک آثار جنگ از مسئولیت‌های اقتصادی دولت تصریح کرد: نباید پشت واژه مقدس دفاع از کشور و جنگی که آمریکا علیه ایران ایجاد کرده است، مسئولیت‌گریزی یا ترک فعل صورت بگیرد. مسئولان نباید وظایفی را که بر عهده داشته‌اند اما انجام نداده‌اند، پشت این مسائل پنهان کنند.



وی با اشاره به دیدگاه خود و جمعی از اقتصاددانان مجلس درباره عوامل شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: از نظر ما، بخش عمده مشکلات اقتصادی امروز ناشی از شوک اول و دوم ارزی است؛ شوک‌هایی که آقای همتی، آقای مدنی‌زاده و دیگر اعضای تیم اقتصادی از آن‌ها دفاع کردند.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اگر وزیر اقتصاد در این جلسه بپذیرد که در این سیاست‌ها اشتباهاتی وجود داشته است، ما برای اصلاح اقتصاد کشور همراهی خواهیم کرد؛ اما اگر قرار باشد سیاست‌های مشابه بار دیگر اجرا شود و شوک سوم ارزی به مردم و معیشت آن‌ها تحمیل شود، مجلس در برابر آن خواهد ایستاد.



پوردهقان با انتقاد از احتمال اجرای دوباره سیاست‌های شوک‌آور ارزی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد بار دیگر شوک ارزی جدیدی به اقتصاد کشور وارد شود، این اقدام به معنای دشوارتر کردن شرایط معیشتی مردم و بی‌توجهی به همراهی و وفاداری آنان خواهد بود؛ مردمی که در ۲۳۰ شب دفاع از نظام، پای کشور و نظام خود ایستاده‌اند.



وی تأکید کرد: در صورت تکرار چنین سیاست‌هایی، موضوع دیگر صرفاً طرح سؤال از وزیر اقتصاد نخواهد بود، بلکه استیضاح وی را پیگیری خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم با روان، معیشت و رفاه مردم چنین برخوردی شود.



نماینده مردم اردکان در مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان اقتصادی گفت: مردم در شرایط دشوار کنونی به شفافیت، اصلاح سیاست‌ها و تصمیماتی نیاز دارند که از معیشت و رفاه آنان حمایت کند؛ بنابراین، مسئولان اقتصادی باید درباره نتایج تصمیمات خود پاسخگو باشند.