مهلت ۱۰ روزه تاکسیرانان تهران برای تمدید پروانه فعالیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تعیین مهلت ۱۰ روزه برای تمدید پروانه‌های فعالیت، از تمامی تاکسیرانان پایتخت خواست برای جلوگیری از برخورد با اقدامات قانونی، هرچه سریع‌تر نسبت به تمدید کارنامه خود اقدام کنند.



در راستای ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر و با هدف تأمین امنیت شهروندان و مدیریت دقیق ناوگان، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران به اطلاع می‌رساند:

تمامی تاکسیرانانی که تاریخ تمدید پروانه فعالیت آن‌ها منقضی شده است، مکلف هستند ظرف مدت ۱۰ روز آینده نسبت به تمدید کارنامه فعالیت خود اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم اقدام در بازه زمانی تعیین‌شده، سازمان تاکسیرانی طبق مقررات و ضوابط جاری، اقدامات قانونی لازم را نسبت به تاکسیرانان فاقد پروانه معتبر اعمال خواهد کرد.

‏