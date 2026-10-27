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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

بارش برف و باران در استان سمنان؛ طزره با ۱۲ میلی‌متر رکورددار شد

بارش برف و باران در استان سمنان؛ طزره با ۱۲ میلی‌متر رکورددار شد

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان از ثبت ۱۲ میلی‌متر بارندگی در طزره خبر داد و گفت: ارتفاعات مجن و تاش شاهرود نیز طی ۲۴ ساعت اخیر سفیدپوش شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ایرج مصطفوی از بارش برف و باران در نقاط مختلف استان سمنان طی ۲۴ ساعت منتهی به روز سه‌شنبه خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، ارتفاعات مجن و تاش در شهرستان شاهرود شاهد بارش برف بودند.

وی افزود: طزره با ثبت ۱۲ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش استان سمنان را در این بازه زمانی به خود اختصاص داد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: در این مدت، میزان بارندگی در سمنان نیم میلی‌متر، شاهرود ۲ میلی‌متر، دامغان ۲.۶ میلی‌متر، بیارجمند چهار میلی‌متر، میامی ۱.۱ میلی‌متر، شهمیرزاد ۳.۲ میلی‌متر، رضوان یک میلی‌متر و مهدیشهر ۲.۲ میلی‌متر ثبت شد.

مصطفوی گفت: همچنین در پرور پنج میلی‌متر، فولادمحله ۲.۷ میلی‌متر، امیریه ۲ میلی‌متر، بسطام نیم میلی‌متر، کلاته‌خیج یک میلی‌متر، کوهان ۱.۵ میلی‌متر، بادله‌کوه نیم میلی‌متر و کرنگ ۱.۳ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسید.

وی افزود: در سایر ایستگاه‌های استان نیز میزان بارش در حسن‌آباد ۱.۳ میلی‌متر، دشت‌بو چهار میلی‌متر، پیغمبران ۱.۵ میلی‌متر، تاش یک میلی‌متر، ده‌خیر ۲.۷ میلی‌متر، حسین‌آباد ۳.۲ میلی‌متر، دیزج ۱.۵ میلی‌متر، کلاته‌رودبار نیم میلی‌متر، ده‌ملا چهار میلی‌متر، استربند نیم میلی‌متر، لرد ۶ میلی‌متر، چاشم ۸.۵ میلی‌متر، ده‌صوفیان ۳.۳ میلی‌متر و آهوان ۲.۵ میلی‌متر گزارش شد.

کد مطلب 6991270

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