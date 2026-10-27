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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

اهدای اعضای جوان ملایری جان چند نفر را نجات داد

اهدای اعضای جوان ملایری جان چند نفر را نجات داد

همدان-رئیس مجمع خیرین سلامت ملایر گفت: خانواده مرحوم «ابوالفضل رستمی» با اهدای اعضای بدن فرزندشان نام خود را به عنوان نهمین اهداکننده عضو شهرستان ملایر در سال ۱۴۰۵ ثبت کردند.

عباس آذر همایون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانواده مرحوم «ابوالفضل رستمی» با اهدای اعضای بدن فرزندشان گامی مهم در ترویج فرهنگ اهدای عضو در منطقه است و می‌تواند الگویی برای سایر خانواده‌ها باشد.

وی با بیان اینکه پدیده شوم مرگ مغزی به دنبال حوادث جاده‌ای و عوارض و بیماری‌های دیگری چون سکته‌ها و خونریزی‌های قلبی و مغزی اتفاق می افتد، تصریح کرد: معمولا در تصادفات مغز تنها ارگانی است که سریع از کار می افتد و اگر خون در طول سه دقیقه به آن نرسد فرد دچار مرگ مغزی می‌شود اما اعضا و جوارح دیگر آن همچون قلب، کبد، کلیه‌ها و ریه تا مدت مشخصی به کار خود ادامه می‌دهند و در نهایت بعد از مدت معینی از کار می افتند.

رئیس مجمع خیرین سلامت ملایر افزود: در این شرایط خانواده بیماران دچار مرگ مغزی با چالشی بزرگ مواجه می‌شوند که آیا می‌توان اعضای بیمار را به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا کرد یا بدن بیمار را دفن نمود.

آذر همایون اظهار کرد: در سال‌های اخیر شمار قابل توجهی از همشهریان برای پرکردن فرم مربوط به اهدای عضو و دریافت کارت اهدای عضو به مجمع خیرین مراجعه کرده‌اند و تاکنون یک هزار و ۲۰ عدد کارت اهدای عضو صادر شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: در همین راستا به منظور تکریم از جایگاه بیماران مرگ مغزی که با اهدای اعضای خود، جان بیماران دیگر را نجات دادند و تجلیل از خانواده‌های این افراد مجمع خیرین سلامت با همکاری شهرداری و شورای شهر قطعه مجزایی را در بهشت هاجر ملایر برای بیماران اهداکننده عضو در نظر گرفته شده و همه هزینه‌های کفن و دفن با کمک شهرداری و شورای شهر رایگان است.

کد مطلب 6991276

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