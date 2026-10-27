به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، ناتان نتانیاهو عضو حزب لیکود و پسرعموی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این بار به حزب وابسته به وی رأی نخواهد داد.

وی اضافه کرد که حزب حاکم مبانی و اصول اولیه خود را کنار گذاشته و رژیم صهیونیستی را به سمت شکاف عمیق داخلی سوق داده است.

ناتان در ادامه کابینه نتانیاهو را به ارتکاب چهار اشتباه متهم کرد؛ دست زدن به اصلاحات قضایی، شکست امنیتی در عملیات هفتم اکتبر، ناکامی در حمایت از صهیونیست ها و عدم پذیرش مسؤولیت این شکست ها.

وی به نافرجام ماندن اقدامات رژیم علیه جنبش حماس اعتراف کرد.

ناتان نتانیاهو خواستار تشکیل کمیته تحقیقات داخلی درباره این حوادث شد و اعلام کرد تنها در صورت روی کار آمدن شخص جدید که با این ناکامی ها ارتباطی نداشته باشد عضویت دوباره خود در حزب را بررسی خواهد کرد.