محمدرضاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بهسازی مراکز موجود و گسترش خدمات فرهنگی و دیجیتال از جمله محورهای مهم فعالیت نهاد کتابخانه‌های عمومی استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی کتابخانه‌ای استان افزود: کتابخانه درجه یک ابهر با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، کتابخانه مدرس خرمدره با ۷۰ درصد پیشرفت و کتابخانه استاد روزبه نیز با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا هستند.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان ادامه داد: کتابخانه امام خمینی(ره) هلال احمر نیز حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و روند اجرای این پروژه دنبال می‌شود.

رضاخانی با تأکید بر اهمیت تکمیل طرح‌های عمرانی کتابخانه‌ای بیان کرد: پیشبرد این پروژه‌ها می‌تواند در توسعه فضاهای فرهنگی، افزایش دسترسی شهروندان به منابع مطالعاتی و تقویت زیرساخت‌های کتاب‌خوانی در استان نقش مؤثری داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از قرار گرفتن کتابخانه عمومی علامه حلی زنجان در مراحل پایانی بازسازی اساسی خبر داد و گفت: انتظار می‌رود این کتابخانه در هفته کتاب پیش‌رو به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت فضاهای کتابخانه‌ای افزود: بازسازی و بهسازی کتابخانه‌های موجود در کنار احداث مراکز جدید، از اقدامات ضروری برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به اعضا و مراجعه‌کنندگان است.

به گفته وی، توجه هم‌زمان به تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و ارتقای امکانات کتابخانه‌های فعال می‌تواند زمینه استفاده بهتر شهروندان از ظرفیت‌های فرهنگی استان را فراهم کند.

محدودیت اعتبارات؛ چالش پیش‌روی توسعه کتابخانه‌ها

رضاخانی با اشاره به مشکلات تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: تأمین اعتبار مورد نیاز برای ساخت، تجهیز و بهسازی کتابخانه‌ها یکی از چالش‌های مهم این حوزه است و محدودیت منابع مالی می‌تواند روند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را با دشواری مواجه کند.

وی افزود: برای رفع بخشی از این مشکلات، استفاده از ظرفیت خیران فرهنگی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه احداث کتابخانه، تأمین تجهیزات و بهسازی فضاهای موجود دنبال می‌شود.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش‌های مختلف در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی بیان کرد: بهره‌گیری از توان مجموعه‌های محلی و خیران فرهنگی، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، می‌تواند زمینه دسترسی بهتر مردم به کتاب، منابع مطالعاتی و خدمات کتابخانه‌ای را فراهم کند.

رضاخانی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی، نهادهای محلی و مجموعه‌های مردمی است و تقویت این همکاری‌ها می‌تواند به پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای فرهنگی شهروندان کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مناطق روستایی و کم‌برخوردار گفت: توسعه کتابخانه‌های سیار، بهسازی مراکز موجود و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی، خیران و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله راهکارهای مؤثر برای گسترش دسترسی مردم به خدمات کتابخانه‌ای است.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان افزود: دسترسی به کتاب و منابع مطالعاتی نباید صرفاً به برخورداری از کتابخانه ثابت در محل زندگی محدود باشد و توسعه شیوه‌های متنوع ارائه خدمات می‌تواند به پوشش بهتر نیازهای مطالعاتی شهروندان کمک کند.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در تحقق اهداف فرهنگی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های محلی و تقویت همکاری میان نهادهای مسئول می‌تواند به توسعه خدمات کتابخانه‌ای و کاهش محدودیت‌های دسترسی در مناطق مختلف استان کمک کند.

تحقق برنامه‌های توسعه‌ای نیازمند همکاری دستگاه‌هاست

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای در حوزه کتابخانه‌های عمومی به تأمین اعتبارات مورد نیاز و افزایش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، مدارس، خانواده‌ها و خیران فرهنگی بستگی دارد.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های عمرانی، تجهیز کتابخانه‌ها، توسعه خدمات دیجیتال و اجرای برنامه‌های فرهنگی باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بهره‌مندی بیشتر شهروندان از ظرفیت‌های کتابخانه‌ای فراهم شود.

رضاخانی تأکید کرد: رویکرد اصلی نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان این است که کتابخانه‌ها علاوه بر ارائه خدمات سنتی، به محیط‌هایی فعال برای یادگیری، تعامل اجتماعی، پرورش خلاقیت و توسعه فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شوند.

وی ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات مورد نیاز، تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و تقویت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی، روند توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و گسترش خدمات فرهنگی در استان با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.