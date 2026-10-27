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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

جابه‌جایی یکی از روستاهای شهرستان کنگان امکان‌سنجی شد

جابه‌جایی یکی از روستاهای شهرستان کنگان امکان‌سنجی شد

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از بررسی کارشناسی امکان جابه‌جایی یکی از روستاهای شهرستان کنگان به دلیل قرارگیری در محدوده طرح‌های صنعتی پارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح سه شنبه در حاشیه بررسی نشست امکان‌سنجی جابه‌جایی یکی از روستاهای شهرستان کنگان افزود: این نشست به ریاست فرماندار کنگان و با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان و مدیرکل امور روستایی استانداری بوشهر برگزار شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: محور اصلی این نشست، بررسی کارشناسی ضرورت و امکان جابه‌جایی روستای موردنظر با توجه به موقعیت آن در محدوده طرح‌های صنعتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بود؛ موضوعی که بررسی ابعاد فنی، اراضی و ملاحظات مرتبط با سکونتگاه روستایی را در کانون توجه دستگاه‌های مسئول قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: با توجه به تداخل موقعیت این روستا با محدوده طرح‌های صنعتی، ارزیابی شرایط موجود و بررسی جوانب مختلف جابه‌جایی، از جمله مراحل ضروری برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.

کد مطلب 6991281

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