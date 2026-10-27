به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح سه شنبه در حاشیه بررسی نشست امکان‌سنجی جابه‌جایی یکی از روستاهای شهرستان کنگان افزود: این نشست به ریاست فرماندار کنگان و با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان و مدیرکل امور روستایی استانداری بوشهر برگزار شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: محور اصلی این نشست، بررسی کارشناسی ضرورت و امکان جابه‌جایی روستای موردنظر با توجه به موقعیت آن در محدوده طرح‌های صنعتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بود؛ موضوعی که بررسی ابعاد فنی، اراضی و ملاحظات مرتبط با سکونتگاه روستایی را در کانون توجه دستگاه‌های مسئول قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: با توجه به تداخل موقعیت این روستا با محدوده طرح‌های صنعتی، ارزیابی شرایط موجود و بررسی جوانب مختلف جابه‌جایی، از جمله مراحل ضروری برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.