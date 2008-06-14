کانون پرورش فکری کودکان فارس برای هر 100 نفر 8/0 متر فضا دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجتبی حق پرست ظهر امروز در نشستی خبری خاطرنشان کرد: با توجه به این آمار کانون پرورش فکری کودکان فارس از نظر فضا در رتبه 26کشوری قرار دارد.

وی ادامه داد: با وجودی که فارس از نظر تعداد اعضا از میانگین کشوری نیز بالاتر است اما در بخش فضا به صورت کامل در مضیغه هستیم.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان استان فارس همچنین با اشاره به وضعیت بودجه ای کانون نیز بیان داشت: اعتبارات عمرانی ما در سال گذشته 300میلیون تومان بوده که امسال به 53 میلیون تومان کاهش یافته که در پی این کاهش اعتبارات نمی توانیم فضاهای مناسب و لازم را نیز تعریف و اجرا کنیم.

حق پرست یاد آور شد: تاکنون در این خصوص نامه های مکرری به استانداری مکاتبه شده که متاسفانه بی جواب مانده است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای تابستانه این کانون نیز گفت: کانون پرورش فکری کودکان فارس درصدد است با 140نفر مربی در رشته های مختلف اوقات فراغت دانش آموزان را ساماندهی کند.

حق پرست تصریح کرد: برای تابستان امسال روستاییان می توانند از طریق واحدهای پستی و واحد های سیار از خدمات فرهنگی کانون استفاده کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان استان فارس اظهار داشت: در کانون بیش از 20 نوع فعالیت به صورت مستمر انجام می شود که از مهمترین این فعالیت ها می توان به امانت و معرفی کتاب، قصه گویی و قصه خوانی،معرفی شخصیت و نمایش عروسکی اشاره کرد.

حق پرست ادامه داد: به دلیل استقبال گسترده مردم و خانواده ها از فعالیت های کانون علاوه بر این برنامه ها در بعضی از مراکز فرهنگی، ادبی و هنری اقدام به ایجاد کلاسهای ویژه برای اعضای موقتی کانون کرده ایم که در آن فعالیتهایی از قبیل آموزش خوشنویسی، سفالگری، نقاشی، کلاسهای ادبی و قصه گویی انجام می شود.

وی یادآور شد: برای تابستان امسال علاوه بر این برنامه ها هر یک از مراکز فرهنگی و هنری اردوهایی در سطح شهرستان با هماهنگی دفتر استان برگزار می کنند.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان استان فارس متذکر شد: برای تابستان امسال جشنواره عروسکی و قصه گویی را در شهریور ماه پیش بینی کرده ایم.

حق پرست عنوان کرد: برگزیدگان جشنواره قصه گویی به مرحله منطقه ای و پس از انتخاب به بخش بین المللی راه می یابند.