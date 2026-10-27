گزارش حسابرسی در دوره ششم شورای شهر تهران ارائه شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و چهل و دومین جلسه شورا در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه نظارت بر شهرداری پس از انتخاب شهردار مهمترین وظیفه شوراست، اظهار کرد: نظارت مالی یکی از همین کارهای بسیار مهم و از وظایف شورا و بر مبنای قانون است.

وی همچنین تصریح کرد: حفظ سرمایه و دارایی و نظارت بر درآمد و هزینه‌ها به عهده شورا گذاشته شده و اگر تفتیش دقیقی بر عملکرد نیاز باشد، باید کارشناسان متخصص اخذ شوند که ما این روند را با انتخاب حسابرسان پیش می‌بریم.

آخوندی با بیان اینکه عملکرد ثبت شده نتیجه تلاش تمام اعضای شورا و کمیسیون هاست، یادآور شد: ما هزاران ردیف در بودجه مشخص می‌کنیم و ما هستیم که تعیین می‌کنیم اولویت‌ها چیست و اعتبارات باید به چه اندازه اختصاص یابد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا ادامه داد: یکی از اقدامات بسیار مهم که بر عهده شوراست، انتخاب قائم مقامان ذیحساب است که در این دوره ۱۱۵ ذیحساب را تأیید کرده‌ایم. آزمون و مصاحبه پیش از معرفی ذیحسابان در صحن انجام می‌شود. ذیحسابان گزارشات خود را ماهانه به شورا ارائه می‌دهند و موارد لازم به سرعت انتقال داده می‌شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای دوره ششم بر اساس قانون فرایند انتخاب حسابرس را با برنامه ریزی دقیق انجام دادیم، تصریح کرد: ما حسابرسان سال ۱۴۰۵ را انتخاب کردیم و بر اساس قانون کار خود را انجام می‌دهند.

آخوندی با تأکید بر اینکه گزارشات حسابرسی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ انجام نشده و باقی مانده بود، خاطرنشان کرد: ما در طول هشت ماه موارد را جمع بندی کردیم و گزارشات را در صحن ارائه دادیم. گزارشات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز آماده و قرائت شد. با توجه به پیچیدگی کار مناطق، گزارشات حسابرسی آنها زمان بر است. به همین دلیل در حال حاضر گزارشات سال ۱۴۰۳ در حال ارائه است.

وی با اعلام اینکه از ابتدای دوره ششم تاکنون ۵۶۲ گزارش حسابرسی ارائه شده است، گفت: در سالهایی که حسابرسی انجام نمی‌شد، مدیران عامل سازمان ها و شرکت‌ها هم در جریان نبودند و وقتی متوجه شدند که مواردی وجود دارد که باید پیگیری کنند، این مساله صورت گرفت. روند کلی نشان می دهد اصلاح امور در مجموعه‌ها انجام است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما در ابتدا از شهرداری درخواست کردیم در کنار شورا کارگروهی برای رسیدگی به وضعیت حسابرسی‌ها تشکیل دهد، خاطرنشان کرد: ما برای مالیات کارگروه تخصصی تشکیل دادیم که موارد مالیاتی سازمان‌ها و شرکت‌ها رفع شود که در گزارشات حسابرسی شاهد این هستیم که بندهای مالیاتی در حال کاهش است.

آخوندی همچنین خاطرنشان کرد: امروز به وضعیتی رسیدیم که اسناد و مدارک از سوی سازمان‌ها و شرکت‌ها به حسابرس ارائه می شود و این در حالیست که پیش از آن در گزارشات شاهد این بودیم که اسناد به حسابرس ارائه نمی‌شد.

وی با بیان اینکه کار بزرگی در ابتدای دوره انجام شد، گفت: پیش از دوره ششم دو حسابرسی صورت می گرفت که طبیعتاً نتایج متفاوتی داشت. امروز یک حسابرسی انجام می شود و نتایج آن دقیق است.

عضو شورای شهر تهران با اعلام اینکه تفریغ بودجه در ابتدای دوره با ۱۴ ماه تأخیر ارائه می‌شد، تصریح کرد: این گزارشات امروز به موقع قرائت می شود که موارد مطرح شده در آن ثمربخش باشد.

وی با بیان اینکه گزارش تلفیق بودجه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ آماده شده که در صحن قرائت خواهد شد، اظهار کرد: در این دوره برای نظم دهی به اساسنامه‌ها، اساسنامه ۲۱ سازمان را به تصویب رساندیم. برای ۱۱ شرکت نیز بارها از شهرداری درخواست کردیم که اساسنامه اصلاح شود. ۹ اساسنامه اصلاح شد و دو مورد باقی مانده است که باید اصلاح شود تا بار مالی ایجاد نکند.

آخوندی با تأکید بر اینکه تاکنون ۶۲ گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در صحن شورا ارائه شده است، یادآور شد: تمام این گزارشات پیش از ارائه در صحن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

وی با اشاره به وضعیت کنترل پروژه، تصریح کرد: ما این آمادگی را داریم که گزارش کنترل پروژه ۶ ماه ابتدایی امسال را ارائه دهیم و اگر شورا این فرصت را در اختیار قرار دهد، این گزارش قرائت خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا به تصویب انتشار اوراق مشارکت اشاره کرد و افزود: مشکل بسیاری از پروژه های مشارکتی با انتشار اوراق مشارکت رفع شد.

وی ادامه داد: بعد از طرح شدن موضوع تحقیق و تفحص سازمان املاک و مستغلات، برخی موارد توسط سازمان اصلاح شد؛ اگرچه برخی از این اصلاحات مورد قبول واقع نشد اما به هرشکل اصلاحات مالی از سوی سازمان انجام شد.

آخوندی با تأکید بر اینکه ویژگی این نظارت‌های مالی انجام کار کارشناسی است، یادآور شد: تمام کمیسیون ها در این موضوع دخیل بودند. ما کار رسانه ای انجام ندادیم بلکه کار کارشناسی انجام دادیم و مباحث مفصل کارشناسی در آن صورت می گیرد. این نظارت ها باید نتیجه داشته باشد که نتیجه آن در اساسنامه‌ها و گزارشات حسابرسی قابل مشاهده است. ما می‌توانیم بهتر از این نظارت مالی داشته باشیم و نیاز داریم دوستان در این زمینه به ما کمک کنند.